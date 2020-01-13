ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помер режисер "Пригод Електроніка" і "Чародіїв": уродженець України

STYLERПерсони    13.01.2020 - 07:59
Помер режисер "Пригод Електроніка" і "Чародіїв": уродженець України
Помер Костянтин Бромберг (фото: pxhere.com)

Костянтин Бромберг в 90-х переїхав до США

Костянтин Бромберг, відомий радянський режисер, помер у віці 80-ти років. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Причини смерті поки не повідомляються, але за заявою сценариста Михайла Ідова, Бромберга не стало ще 10 січня. Відомо про це стало тільки зараз.

Режисер прославився культовими радянськими кінострічками - "Чародії" (1982) і "Пригоди Електроніка" (1979), він також створив кілька випусків "Єралашу".

Помер режисер &quot;Пригод Електроніка&quot; і &quot;Чародіїв&quot;: уродженець України

Костянтин Бромберг (фото: соцмережі)

Про Костянтина Бромберга відомо, що він народився у Харкові, закінчив сценарний факультет ВГИКу, працював режисером на телебаченні.

Ще в 1980-х після привідкриття "залізної завіси" Бромберг співпрацював з CNN, а в 1990-х переїхав до США на постійне місце проживання.

Режисер останні роки жив у Детройті, де і помер 10 січня.

Бромберг після переїзду в Штати режисерською діяльністю не займався, а за словами знайомих навіть не робив таких спроб. Замість цього він якийсь час був захоплений ідеєю створити пересувний музей з копіями світових шедеврів.

У "Чародіях", двосерійній кіноказці режисера за сценарієм братів Стругацьких, знялися легендарні Олександр Абдулов і Валентин Гафт. Фільм був свого роду фентезі на радянському просторі, оповідаючи про НДІ в маленькому містечку, де вивчають чари і магію.

Трисерійні "Пригоди Електроніка" стали одним з найпопулярніших дитячих художніх фільмів за всю історію радянського кінематографа, набувши характеру культових.

Пропонуємо нарізку найкращих жартів з "Чародіїв".

Жарти з к/ф "Чародії" (відео: YouTube/KASKADOMEGA)

Помер відомий волонтер і захисник України: сумує вся країна У Нацполіції уточнили, що затримали організатора вбивства Окуєвої
Новини України преступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся