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Смерть українки від COVID-19 викликала гучний скандал

STYLERКоронавірус    09.04.2020 - 15:52
Смерть українки від COVID-19 викликала гучний скандал
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні став причиною ще одного скандалу через лікування і діагностику

Коронавірус в Україні вже підтвердили у понад 1,8 тисячі людей, 57 з них померли від ускладнень. Однією з жертв COVID-19 стала мешканка Монастирського району Тернопільської області, після чого місцевий оперштаб по боротьбі з коронавірусом звинуватив обласний лабораторний центр в неоперативності.

За словами Павла Дроня, керівника Монастирського районного штабу, 83-річна жінка з села Верхня Слобідка була госпіталізована в районну лікарню ще 6 квітня з підозрою на COVID-19, тоді ж у неї взяли біопроби. А результат з підтвердженням прийшов тільки 8 квітня, вже після смерті пацієнтки.

Павло Дронь назвав таку оперативність Обласного вірусологічного центру неприйнятною.

Смерть українки від COVID-19 викликала гучний скандал

В Тернополі скандал через смерть від коронавіруса (скрін: facebook.com/pavlo.dron.9)

Зазначимо, що згідно з офіційною статистикою в Монастириському районі лише одна підтверджена смерть від COVID-19, а керівник штабу пише про дві смерті на 8 квітня.

При цьому, в обласному вірусологічному центрі пояснили, що у них просто не було тест-систем, щоб провести своєчасну діагностику. Їх, нібито отримали лише 8 квітня о 22:00.

Раніше ми писали, які маски в Україні заборонено використовувати після посилення карантинних заходів з 6 квітня.

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