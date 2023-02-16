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В Броварах погибла 11-летняя девочка, упала с 14 этажа

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Киев, Четверг 16 февраля 2023 14:46
В Броварах погибла 11-летняя девочка, упала с 14 этажа Фото: в Броварах погибла 11-летняя девочка, упала с 14 этажа (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 16 февраля, в Броварах Киевской области произошла трагедия. 11-летняя девочка погибла после падения с 14 этажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

"Сегодня об этом нам сообщили очевидцы около 12 часов. От полученных травм ребенок умер до приезда медиков. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области", - рассказал он.

По словам главы полиции области, все обстоятельства инцидента выясняются.

"Причиной несчастного случая, по предварительным данным, может быть самоубийство", - добавил Небытов.

Как сообщалось, в Белой Церкви задержали 25-летнего мужчину, который сначала бросился на двоих детей, пытался навредить им. Когда прохожий вступился за них, преступник открыл стрельбу.

Напомним, 11 февраля полицейские задержали мужчину, который угрожал гранатой продавщице в Броварах. Кроме того, во время обыска в его рюкзаке правоохранители обнаружили кучу "сюрпризов".

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