Смерть ребенка в кресле стоматолога: мариупольский суд оправдал медика

В Мариуполе двухлетний ребенок умер на приеме у стоматолога, и по трагическому случаю уже завершилось судебное разбирательство. В итоге врач-анестезиолог, обвиняемый в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, приведших к смерти ребенка четыре года назад, сейчас был оправдан.

По словам руководителя Донецкой областной прокуратуры Евгения Белоусова, Ильичевский районный суд вынес приговор, согласно которому 52-летнего медика оправдали в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного преступления.

Напомним, тогда, 22 июля 2017-го, родители привели своего сына Олега на лечение зубов под седацией, однако во время процедуры малышу стало плохо и он умер. В документе причиной смерти была указана механическая асфиксия, которая наступила из-за закрытия верхних дыхательных путей инородным телом (марлевым тампоном и интубационной трубкой).

Свидетельство о смерти ребенка, умершего на приеме у стоматолога в Мариуполе в 2017 году (фото: 0629.com.ua)

Позже выяснилось, что мальчика лечили под общим наркозом. Первая экспертиза назвала причиной смерти асфиксию из-за марлевого тампона. Врачу грозило лишение свободы на срок до 5 лет.

Однако 19 июля райсуд оправдал женщину-анестезиолога.

Белоусов объяснил, что в основу оправдательного решения суд внес недопустимость некоторых доказательств - по мнению судей, они были собраны с нарушением требований УПК.

Теперь прокуратура намерена совместно с родителями умершего мальчика подавать апелляционную жалобу.

"Я надеюсь, что суд всесторонне, полно и объективно изучит все обстоятельства дела и доказательства, которые были получены в ходе досудебного расследования, и даст принципиальную оценку действиям врача-анестезиолога", - подчеркнул он.