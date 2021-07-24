Смерть ребенка в кресле стоматолога: мариупольский суд оправдал медика
В Мариуполе двухлетний ребенок умер на приеме у стоматолога, и по трагическому случаю уже завершилось судебное разбирательство. В итоге врач-анестезиолог, обвиняемый в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, приведших к смерти ребенка четыре года назад, сейчас был оправдан.
Об этом 24 июля передает издание PR.ua.
По словам руководителя Донецкой областной прокуратуры Евгения Белоусова, Ильичевский районный суд вынес приговор, согласно которому 52-летнего медика оправдали в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного преступления.
Напомним, тогда, 22 июля 2017-го, родители привели своего сына Олега на лечение зубов под седацией, однако во время процедуры малышу стало плохо и он умер. В документе причиной смерти была указана механическая асфиксия, которая наступила из-за закрытия верхних дыхательных путей инородным телом (марлевым тампоном и интубационной трубкой).
Свидетельство о смерти ребенка, умершего на приеме у стоматолога в Мариуполе в 2017 году (фото: 0629.com.ua)
Позже выяснилось, что мальчика лечили под общим наркозом. Первая экспертиза назвала причиной смерти асфиксию из-за марлевого тампона. Врачу грозило лишение свободы на срок до 5 лет.
Однако 19 июля райсуд оправдал женщину-анестезиолога.
Белоусов объяснил, что в основу оправдательного решения суд внес недопустимость некоторых доказательств - по мнению судей, они были собраны с нарушением требований УПК.
Теперь прокуратура намерена совместно с родителями умершего мальчика подавать апелляционную жалобу.
"Я надеюсь, что суд всесторонне, полно и объективно изучит все обстоятельства дела и доказательства, которые были получены в ходе досудебного расследования, и даст принципиальную оценку действиям врача-анестезиолога", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что прошлой осенью в Броварах при странных обстоятельствах погибла 5-летняя девочка, которую за два дня до трагедии водили к зубному врачу.
Перед этим, в 2019-м, в Славянске умерла девочка после визита к стоматологу от сердечной недостаточности - у ребенка была анафилактическая шоковая реакция, что привело к смерти.
Также мы писали о том, что в 2018 году в Киеве в стоматологическом центре умерла женщина во время лечебной процедуры - 48-летняя пациентка была постоянной клиенткой этой клиники.