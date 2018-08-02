У Києві жінка померла на прийомі у стоматолога, поліція відкрила провадження

Загибла була постійною клієнткою стоматологічного центру

У Києві у стоматологічному центрі в четвер, 2 серпня, померла жінка під час лікувальної процедури. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається що інформацію про смерть пацієнтки лікарі повідомили опівдні. За їх словами, 48-річна пацієнтка була постійною клієнткою стоматологічного центру.

"Працівники поліції опитали свідків події та відібрали пояснення у працівників центру… Лікарі швидкої, які прибули на виклик, констатували смерть жінки, причина буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи", - зазначили в поліції.

Фото: киянка померла у стоматологічному кріслі (kyiv.npu.gov.ua)

Також правоохоронці вилучили з місця події медичну документацію та медпрепарати. Наразі щодо інциденту вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо випадок кваліфіковано як неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником (за ч. 1 ст. 140) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у львівському військовому шпиталі у вівторок, 31 липня, помер учасник антитерористичної операції, мешканець Кам'янця-Подільського Володимир Откідич, котрий потрапив 13 липня в аварію у Львівській області.