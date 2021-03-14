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Смерть 7-річної Марії Борисової: підозрюваного у вбивстві взяли під варту

Новость на русском → Херсон, Неділя 14 березня 2021 22:08
Смерть 7-річної Марії Борисової: підозрюваного у вбивстві взяли під варту Підозрюваного у смерті 7-річної дівчинки взяли під варту (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Вбивство Марії Борисової сколихнуло всю Україну. Тіло дівчинку з селища Щасливе Херсонської області замотали в поліетиленовий пакет і підкинули в одне з недобудованих господарських споруд. Зараз поліція взяла під варту 52-річного підозрюваного.

Про це розповіла начальник департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко на своїй сторінці в Facebook.

"Дитину шукали чотири доби. Все це час після вчинення жахливого вбивства чоловік ховав тіло, а потім відніс до місця, де вже відбувалися пошуки", - зазначила Усенко.

Вона також розповіла, що підозрюваного вдалося розшукати по "гарячих слідах". Чоловіка знайшли через дві доби після виявлення тіла дівчинки. При цьому його особа не розголошується.

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, від смерті підозрюваного поліція врятувала, щоб він постав перед судом. Він підтвердив, що дівчинку знайшли мертвою в мішку зі слідами удушення та зґвалтування.

Нагадаємо, на шиї Маші були виявлено сліди удушення, і причиною смерті стала механічна асфіксія. Також на її тілі знайшли сліди інших травм, які можуть говорити про те, що дівчинка зазнала фізичного насильства.

За словами волонтерів, сім'я дівчинки перебуває на обліку, як така, що потрапила у складні життєві обставини. Її батьки в розлученні, але батько живе в тому ж селі.

Ми також писали про те, що в справі зникнення 7-річної Марії Борисової несподіваний поворот.

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