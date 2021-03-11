Названа причина смерті 7-річної дівчинки, яку оплакує вся Україна

Тіло 7-річної Марійки Борисової з селища Щасливе виявили майже через п'ять днів пошуків. Дівчинку замотали в поліетиленовий пакет і підкинули в одну з недобудованих господарських споруд недалеко від будинку, де вона проживала.

За даними поліції, на шиї Марійки були виявлені сліди удушення, і причиною смерті стала механічна асфіксія. Крім того, на тілі дитини були знайдені сліди інших травм, які можуть вказувати на те, що дівчинка зазнала фізичного насильства.

"При візуальному огляді на тілі дитини виявлені видимі тілесні ушкодження. Попередньою причиною смерті дівчинки є механічна асфіксія, тобто удушення. Кримінальну справу, яку відкрито було раніше за фактом зникнення Маші Борисової, перекваліфіковано на п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме – умисне вбивство малолітньої дитини. Зараз проходять розшукові заходи для встановлення підозрюваного та обставин смерті дитини", - йдеться в повідомленні поліції.

Особлива увага приділяється раніше судимим людям в Щасливому, а також у сусідніх селах Олешківського району. Опитуються також ті, хто перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

Як розповіли волонтери, сім'я дівчинки перебуває на обліку, як та, що потрапила у важкі життєві обставини. Батьки Маші розлученні, й тато живе в тому ж селі, але їздить на сезонні роботи.

"Ми дізнавалися: Маша — дуже добра дитина. Може підійти до малознайомій людині, обійняти її та сказати: "Я тебе люблю". Дуже лагідна та довірлива дівчинка. Вона не боялася дорослих, довіряла їм завжди", - розповіли волонтери.

Криміналісти оглянули місце, де була знайдена дівчинка разом з кінологами. Собаки взяли слід, який привів до будинку одного з місцевих жителів.

У мережі українці оплакують загиблу дитину та шоковані тим, що сталося.