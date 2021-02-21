Зміна прописки за допомогою додатку "Дія": як і коли запрацює ця послуга

Для чого потрібна прописка

"Якщо досліджувати питання звідки ж з’явилася прописка, то вона є по суті архаїчним пережитком XX століття, коли ставився необхідний штамп в паспорті та таким чином регулювалося пересування громадян, вирішувалися питання внутрішньої міграції й адмініструвалася планова економіка. Чому сьогодні не можна відмовитися від цього рудименту? Відповідь доволі проста: до прописки прив’язана велика кількість різноманітних послуг за надання яких відповідають безліч міністерств та відомств. Спроба скасувати прописку як таку призвела б до колапсу в роботі державних органів та бюрократичному вибуху, оскільки для цього буде необхідна безліч погоджень та змін усталених процедур", - пояснив експерт.

Він додав, що держава знайшла компромісний варіант, який дозволяє з одного боку максимально спростити процедуру зміну місця реєстрації для громадян, а з іншого боку дає державним органам час для узгодження необхідних дій по скасуванню прив’язки адміністративних послуг до прописки. Цей варіант – е‑прописка.

Як це працюватиме

Мінцифра успішно протестувала послугу в Харкові минулого року. Повноцінний запуск у всій країні планується вже у квітні 2021 року. Вся процедура зміни місця реєстрації буде займати близько 5 хвилин. Для цього громадянину треба буде зайти на Портал державних послуг або у додаток Дія у своєму смартфоні, обрати відповідний розділ та заповнити коротку заяву.

Що буде потрібно для зміни прописки?

У заяві необхідно буде зазначити нову адресу прописки та невелику кількість інших даних, необхідних для її обробки. Після цього, якщо ви власник житла у якому хочете прописатись, вам одразу буде запропоновано сплатити адміністративний збір за послугу онлайн. Якщо ж ви не власник, то спочатку власнику житла в автоматичному режимі прийде сповіщення у додаток Дія та в особистий кабінет на Порталі державних послуг. Йому достатньо буде натиснути одну кнопку аби надати вам дозвіл прописатися за обраною адресою. Після сплати адміністративного збору заява буде автоматично оброблена і ваша прописка зміниться на нову.

Ставити новий штамп, анулювати старий у паспорті або додатково кудись звертатися для внесення змін до реєстрів чи ID картки не потрібно. Після електронної зміни прописки інформація про неї одразу буде доступна для всіх державних органів.

Що кажуть експерти про нову послугу

"Деякі експерти побоювалися, що е-прописка не буде працювати, оскільки існували проблеми в наповненні електронних реєстрів територіальних громад. На сьогодні Кабмін вже затвердив оновлений порядок реєстрації місця проживання, яким передбачається ведення реєстрів територіальних громад в електронній формі. Для органів, які не мають можливості вести реєстр самостійно, на допомогу прийде система Державної міграційної служби, яка забезпечить їх всією необхідною інформацією про місце реєстрації особи", - пояснив Явтушенко та додав, що в Україні зараз кожен третій громадянин сьогодні проживає не за місцем реєстрації, а близько мільйона українців сьогодні не мають прописки взагалі.