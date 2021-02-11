У додатку "Дія" з'явиться нова послуга: буде дуже популярна серед українців

У квітні 2021 року у додатку "Дія" з'явиться можливість змінювати місце реєстрації онлайн, без відвідування спеціальних сервісних центрів.

Про це в ході форуму "Україна 30" повідомив віце-прем'єр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, пише ТСН.

Вже з квітня зареєструвати місце проживання можна буде онлайн через спеціальний портал або додаток "Дія".

За словами Федорова, проблем не повинно виникнути навіть у чоловіків призовного віку, яким традиційно було важче змінити реєстрацію із-за необхідності зніматися і вставати на військовий облік.

Змінити прописку можна буде в кілька кліків.

"Якщо я власник житла, то я просто заходжу на портал або в додаток "Дія" і реєструюсь в кілька кліків. Якщо я не власник житла і хочу прописатися в іншої людини, то роблю, те ж саме, вказуючи адресу. А людині, яка є власником, приходить повідомлення і вона повинна поставити електронний підпис або натиснути в додатку "Дія" "Так"", - пояснив Михайло Федоров.

Також Федоров зазначив, що третина українців живуть не за місцем реєстрації, а мільйон громадян взагалі ніде не зареєстровані.