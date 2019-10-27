Сміливі люди: у Кабміні заступилися за українських артистів, які виступають в Криму

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявив, що українські артисти, які виступають в анексованому Криму і не порушують при цьому українське законодавство, є сміливими людьми. Про це він розповів під час інтерв'ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що ті українські артисти, які їдуть на тимчасово окуповану територію, і доносять український контекст, є дуже сміливими людьми.

Він також підкреслив, що виступ на анексованому Росією півострові – це дуже ризиковано.

Володимир Бородянський (Фото: facebook.com/noblesfortune)

Нагадаємо, що популярний український співак Олег Винник після того, як знявся в одному відео з російськими артистами, які підтримали анексію Криму, потрапив в базу даних сайту "Миротворець".

Він також неоднозначно висловився про окупований півострів. Співак не розуміє, чому, якщо Крим - український, то наші люди не можуть їздити туди відпочивати.

Його обурює те, що коли українські артисти їздять виступати в Крим, то відразу ж стають зрадниками в очах громадськості. Він заявив, що це неправильно і згадав, що останній раз виступав в Криму ще в 2011 році.