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Жареные и нежареные орехи. Эксперт объяснила, в чем разница для здоровья

Фото: Чем отличаются жареные и нежареные орехи (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Орехи - это очень питательный продукт, богатый жирами, белками и витаминами. Но многие из нас не знают, в чем разница для здоровья между жареными и нежареными орехами.

О различии рассказала эксперт по питанию Наталия Мазурик в своем Telegram-канале.

В чем разница между жареными и нежареными орехами?

Если говорить о витаминах и минералах, то в нежареных орехах их 100%, в жареных они все еще сохраняются, но не в полном объеме.

"Большинство витаминов в орехах являются термостойкими, но нужно делать поправку на температуру и способ жарки. Витамины B9 и С не устойчивы к жарке", - сообщила эксперт.

Так, большинство минералов выдерживают высокую температуру. Наиболее страдают йод и селен.

Если говорить об Омега 3 и Омега 6, то равномерная прожарка орехов не повлияет на состав этих жирных кислот.

"Но есть информация, что если жарить орехи в масле или более 6 часов, то жиры окисляются, а продукты окисления уже вредны", - отметила Наталья.

В нежареных орехах есть антиоксиданты, а в жареных их количество некоторых немного уменьшается, если жарить от 30 минут при температуре 180 градусов.

Гликемический индекс у жареных орехов возрастает, так как крахмал в орехах меняет форму.

Если говорить о вкусовых качествах, то жареные орехи имеют более насыщенный аромат и вкус.

Напомним, что ранее эксперт объяснила, почему перекус круассаном - это не очень хорошая идея.

Раньше мы писали о том, какую овсянку нутрициологи не рекомендуют есть на завтрак.

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