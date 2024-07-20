Жареная на сковороде или во фритюре: какая пища более полезна для здоровья

Разница между жаркой на сковороде и во фритюре

Жарка на сковороде - это техника, которая обычно выполняется на неглубокой сковороде над плитой с небольшим количеством жира.

Для этой техники разогрейте жир, затем добавьте еду и переворачивайте, чтобы обеспечить равномерное приготовление.

Жарка во фритюре - это техника, которая заключается в полном погружении пищи в горячее масло. Распространенные в ресторанах электрические фритюрницы - это кухонные приборы, которые нагревают растительное масло до определенной температуры.

Но жарить во фритюре можно также дома с помощью любой глубокой кастрюли. В любом случае жарка во фритюре приводит к получению продуктов с чрезвычайно хрустящей текстурой и быстрым временем приготовления.

Распространенные блюда, жаренные во фритюре - это картофель фри, жареная курица и кольца лука.

Жарение на сковороде, как правило, лучше подходит для небольшого количества продуктов, таких как яйца и овощи. Кроме того, некоторые деликатные продукты, например мягкое рыбное филе, могут развалиться во фритюрнице, поэтому их лучше жарить на сковороде.

Еще одно преимущество жарки на сковороде заключается в том, что у вас больше контроля над результатом, поскольку вы можете легко регулировать температуру и переворачивать пищу при необходимости.

Кроме того, жарка во фритюре позволяет очень быстро, равномерно готовить, и лучше подходит для большого количества пищи. Это также более надежный способ сделать еду очень хрустящей и однородной.

Где полезнее жарить

Жарка на сковороде, как правило, считается более полезной, чем во фритюре, поскольку используется меньше масла.

Наиболее полезными для жарки можно считать соевое или рапсовое масло. Также масла обогащены фитостеролами или витамином Е, уменьшающими вред при тепловой обработке. При жарке лучше всего следовать нескольким советам: