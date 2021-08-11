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В Україні в'язням дозволять користуватися інтернетом і телефонами

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Україна, Середа 11 серпня 2021 13:58
В Україні в'язням дозволять користуватися інтернетом і телефонами Фото: в Україні в'язням дозволять користуватися інтернетом і телефонами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В українських СІЗО дозволять ув'язненим користуватися інтернетом і телефонами. Відповідне рішення ухвалив уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка.

Відповідно до ухваленої постанови, аби скористуватися даними послугами, в'язням доведеться платити певну суму.

"Уряд запроваджує експериментальний проект у слідчих ізоляторах: особам, взятим під варту, за відповідну плату будуть надаватися послуги з доступу до інтернету та телефонного зв’язоку", - написав Гончаренко.

В Україні в'язням дозволять користуватися інтернетом і телефонамиФото: скрін постанови Кабінету міністрів України (t.me/oleksiihoncharenko)

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