Вчені лякають новою епідемією: хто і чому під загрозою

У майбутньому смартфони можуть стимулювати епідемію отруєння свинцем. Зокрема, отруйний метал, знайдений у скелетах віком 12 тисяч років, відображає зростальні темпи виробництва свинцю.

Про що йдеться у дослідженні

За словами вчених, під час дослідження перевіряли кістки з могильника в центральній Італії, який використовувався 12 000 років поспіль , щоб простежити рівень концентрації свинцю в різні епохи.

Фахівці кажуть, що зі зростанням виробництва свинцю у світі збільшується поглинання його людьми. Окрім того, це спостереження має масштабні наслідки для здоров'я населення з огляду на прогнозоване збільшення виробництва свинцю та інших металів.

Важливо, що популярний телефон iPhone працює саме завдяки свинцю, який використовується в пайці, що з'єднує деталі. Цей смартфон має 3,5 млрд людей, тобто майже половина населення планети.

Хто найбільш вразливий до свинцю

За словами професора Ігала Ерела, чим більше свинцю ми виробляємо, тим більше людей, швидше за все, поглине його у своє тіло. Також дає дуже великий токсичний ефект.

Крім того, особливо вразливими до порушення мозку та нервової системи є діти.

"Свинець також збільшує ризик високого кров'яного тиску та пошкодження нирок у дорослих, а також може спричинити викидень або передчасні пологи ", - каже професор.

Які заходи потрібно запроваджувати

Як розповів професор Ерел з Єврейського університету в Єрусалимі, потрібні жорсткі обмеження.

"Тісний взаємозв'язок між показниками виробництва свинцю та концентрацією свинцю у людини в минулому свідчить про те, що без належного регулювання ми продовжуватимемо відчувати шкідливий вплив на здоров'я токсичного металу", - застерігає професор.