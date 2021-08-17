ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вчені лякають новою епідемією: хто і чому під загрозою

Новость на русском →
Вівторок 17 серпня 2021 18:15
Вчені лякають новою епідемією: хто і чому під загрозою Смартфон стимулює отруєння свинцем (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У майбутньому смартфони можуть стимулювати епідемію отруєння свинцем. Зокрема, отруйний метал, знайдений у скелетах віком 12 тисяч років, відображає зростальні темпи виробництва свинцю.

Дослідження проводив Єврейський університет, пише Eurekalert.

Про що йдеться у дослідженні

За словами вчених, під час дослідження перевіряли кістки з могильника в центральній Італії, який використовувався 12 000 років поспіль, щоб простежити рівень концентрації свинцю в різні епохи.

Фахівці кажуть, що зі зростанням виробництва свинцю у світі збільшується поглинання його людьми. Окрім того, це спостереження має масштабні наслідки для здоров'я населення з огляду на прогнозоване збільшення виробництва свинцю та інших металів.

Важливо, що популярний телефон iPhone працює саме завдяки свинцю, який використовується в пайці, що з'єднує деталі. Цей смартфон має 3,5 млрд людей, тобто майже половина населення планети.

Хто найбільш вразливий до свинцю

За словами професора Ігала Ерела, чим більше свинцю ми виробляємо, тим більше людей, швидше за все, поглине його у своє тіло. Також дає дуже великий токсичний ефект.

Крім того, особливо вразливими до порушення мозку та нервової системи є діти.

"Свинець також збільшує ризик високого кров'яного тиску та пошкодження нирок у дорослих, а також може спричинити викидень або передчасні пологи", - каже професор.

Які заходи потрібно запроваджувати

Як розповів професор Ерел з Єврейського університету в Єрусалимі, потрібні жорсткі обмеження.

"Тісний взаємозв'язок між показниками виробництва свинцю та концентрацією свинцю у людини в минулому свідчить про те, що без належного регулювання ми продовжуватимемо відчувати шкідливий вплив на здоров'я токсичного металу", - застерігає професор.

Виробництво свинцю та інших металів, як зазначається, буде зростати ще більше через вимоги до електронних пристроїв, акумуляторів, сонячних батарей та вітрових турбін. Вони з часом псуються і виділяють свою токсичність у повітря та ґрунт. А після потрапляння свинцю до організму він поширюється в мозок, нирки, печінку та кістки.

Раніше ми повідомляли, що в Україні в'язням дозволять користуватися інтернетом і телефонами.

Також, як прив'язати SIM-карти до паспорта. Зокрема, як це зробити в Київстар, Vodafone і lifecell.

Читайте РБК-Україна в Google News
телефон
LITE
Свято 17 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 17 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини