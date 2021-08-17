Ученые пугают новой эпидемией: кто и почему под угрозой
В будущем смартфоны могут стимулировать эпидемию отравления свинцом. В частности, ядовитый металл, найденный в скелетах возрастом 12 тысяч лет, отражает растущие темпы производства свинца.
Исследование проводил Еврейский университет, пишет Eurekalert.
О чем говорится в исследовании
По словам ученых, во время исследования проверяли кости из могильника в центральной Италии, который использовался 12 000 лет подряд, чтобы проследить уровень концентрации свинца в разные эпохи.
Специалисты говорят, что с ростом производства свинца в мире увеличивается поглощение его людьми. Кроме того, это наблюдение имеет масштабные последствия для здоровья населения, учитывая прогнозируемое увеличение производства свинца и других металлов.
Важно, что популярный телефон iPhone работает именно благодаря свинцу, который используется в пайке, соединяющей детали. Этот смартфон имеет 3,5 млрд человек, то есть почти половина населения планеты.
Кто наиболее уязвим к свинцу
По словам профессора Игала Эрела, чем больше свинца мы производим, тем больше людей, скорее всего, поглотит его в свое тело. Также дает очень большой токсический эффект.
Кроме того, особенно уязвимыми к нарушению мозга и нервной системы являются дети.
"Свинец также увеличивает риск высокого кровяного давления и повреждения почек у взрослых, а также может вызвать выкидыш или преждевременные роды",- говорит профессор.
Какие меры необходимо вводить
Как рассказал профессор Эрел из Еврейского университета в Иерусалиме, нужны жесткие ограничения.
"Тесная взаимосвязь между показателями производства свинца и концентрацией свинца у человека в прошлом свидетельствует о том, что без надлежащего регулирования мы будем продолжать испытывать вредное влияние на здоровье токсичного металла", - предостерегает профессор.
Производство свинца и других металлов, как отмечается, будет расти еще больше из-за требований к электронным устройствам, аккумуляторам, солнечным батареям и ветровым турбинам. Они со временем портятся и выделяют свою токсичность в воздух и почву. А после попадания свинца в организм он распространяется в мозг, почки, печень и кости.
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