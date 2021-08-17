Ученые пугают новой эпидемией: кто и почему под угрозой

В будущем смартфоны могут стимулировать эпидемию отравления свинцом. В частности, ядовитый металл, найденный в скелетах возрастом 12 тысяч лет, отражает растущие темпы производства свинца.

О чем говорится в исследовании

По словам ученых, во время исследования проверяли кости из могильника в центральной Италии, который использовался 12 000 лет подряд , чтобы проследить уровень концентрации свинца в разные эпохи.

Специалисты говорят, что с ростом производства свинца в мире увеличивается поглощение его людьми. Кроме того, это наблюдение имеет масштабные последствия для здоровья населения, учитывая прогнозируемое увеличение производства свинца и других металлов.

Важно, что популярный телефон iPhone работает именно благодаря свинцу, который используется в пайке, соединяющей детали. Этот смартфон имеет 3,5 млрд человек, то есть почти половина населения планеты.

Кто наиболее уязвим к свинцу

По словам профессора Игала Эрела, чем больше свинца мы производим, тем больше людей, скорее всего, поглотит его в свое тело. Также дает очень большой токсический эффект.

Кроме того, особенно уязвимыми к нарушению мозга и нервной системы являются дети.

"Свинец также увеличивает риск высокого кровяного давления и повреждения почек у взрослых, а также может вызвать выкидыш или преждевременные роды ",- говорит профессор.

Какие меры необходимо вводить

Как рассказал профессор Эрел из Еврейского университета в Иерусалиме, нужны жесткие ограничения.

"Тесная взаимосвязь между показателями производства свинца и концентрацией свинца у человека в прошлом свидетельствует о том, что без надлежащего регулирования мы будем продолжать испытывать вредное влияние на здоровье токсичного металла", - предостерегает профессор.