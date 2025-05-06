Смартфон разряжается за день? Эта новая технология поможет держать заряд дольше

В чем суть новой технологии?

Проблема, которую решает LG, давно известна - синий субпиксель в OLED-дисплеях. Он потребляет больше энергии и быстрее теряет яркость, чем красный и зеленый, из-за чего панели со временем выцветают и "выгорают".

Современные OLED уже используют более эффективные материалы (PHOLED) для красного и зеленого, но синий пиксель до сих пор был основан на флуоресцентных материалах, уступающих в энергоэффективности. LG решила использовать гибридный подход, объединяя как флуоресцентный, так и фосфоресцентный синий слои в одной структуре.

Такой подход позволяет:

сохранить стабильность и точность цветопередачи

улавливать энергию, которая раньше терялась (за счет триплетных экситонов)

снизить энергопотребление дисплея на 15% без ущерба для качества и срока службы.

Снижение энергопотребления дисплея на 15% может увеличить время работы экрана смартфона более чем на 30 минут (фото: LG Display)

Что это значит для пользователей?

По оценкам, экран смартфона потребляет от 30 до 50% всей энергии при активном использовании. Поэтому 15% экономии энергии на экране может дать до 30 минут дополнительного экранного времени, а в умеренных сценариях - даже до часа.

Это особенно важно на фоне растущих требований к дисплеям - яркость, высокое разрешение, частота обновления и поддержка 5G серьезно нагружают батарею. Вместе с другими технологическими достижениями, такими как кремний-углеродные аккумуляторы, новинка LG способна значительно увеличить автономность будущих смартфонов.

Когда ждать на рынке?

Технология уже прошла стадию разработки, и LG Display представит первые панели на выставке SID Display Week 11 мая. Пока неизвестно, какие бренды первыми внедрят эту OLED-структуру в коммерческие устройства, но ожидается, что первые смартфоны с гибридной Tandem OLED появятся в течение следующего года.