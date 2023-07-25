RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вкус напоминает детство. Держите легкий рецепт творожной запеканки (видео)

Как приготовить творожную запеканку (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Сырная запеканка - отличная выпечка, вкус которой напомнит детство. Приготовить ее дома не составит вам труда, а ваше семейство будет просить чаще радовать таким лакомством.

Рецептом поделился популярный фуд-блогер Алекс Миль в своем Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления вкусной творожной запеканки вам понадобятся:

  • творог 5% жирности - 600 г
  • яйца - 4 шт.
  • сметана 15% жирности - 250 г
  • сахар - 80 г
  • ванильный сахар - 5 г
  • сухая манка - 60 г
  • лимонный сок или цедра -10 г
  • изюм - 100 г

Как готовить

Сначала разделите четыре яйца на белки и желтки. В миску к творогу добавьте сметану и взбейте блендером до однородной массы. После этого к смеси добавьте манку, желтки, лимон и все смешайте до однородной массы.

Далее смешайте белки, добавьте сахар и взбивайте до густой пены. Затем перелейте белки к творожной массе, по желанию добавьте изюм и аккуратно вымешайте.

В форму для запекания застелите пергамент и смажьте все стенки маслом. После этого вылейте творожную массу в противень и разровняйте.

Отправьте тесто в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45-60 минут до румяности. Затем достаем творожную запеканку, по желанию украшаем ягодами. Готово!

Раньше мы писали о том, как 30 минут приготовить сочную пиццу из кабачков.

Также читайте, быстрый рецепт бисквитного рулета с клубникой.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепиЗдоровая еда