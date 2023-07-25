Вкус напоминает детство. Держите легкий рецепт творожной запеканки (видео)

Ингредиенты

Для приготовления вкусной творожной запеканки вам понадобятся:

творог 5% жирности - 600 г

яйца - 4 шт.

сметана 15% жирности - 250 г

сахар - 80 г

ванильный сахар - 5 г

сухая манка - 60 г

лимонный сок или цедра -10 г

изюм - 100 г

Как готовить

Сначала разделите четыре яйца на белки и желтки. В миску к творогу добавьте сметану и взбейте блендером до однородной массы. После этого к смеси добавьте манку, желтки, лимон и все смешайте до однородной массы.

Далее смешайте белки, добавьте сахар и взбивайте до густой пены. Затем перелейте белки к творожной массе, по желанию добавьте изюм и аккуратно вымешайте.

В форму для запекания застелите пергамент и смажьте все стенки маслом. После этого вылейте творожную массу в противень и разровняйте.

Отправьте тесто в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45-60 минут до румяности. Затем достаем творожную запеканку, по желанию украшаем ягодами. Готово!