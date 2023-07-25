Вкус напоминает детство. Держите легкий рецепт творожной запеканки (видео)

Сырная запеканка - отличная выпечка, вкус которой напомнит детство. Приготовить ее дома не составит вам труда, а ваше семейство будет просить чаще радовать таким лакомством.
Рецептом поделился популярный фуд-блогер Алекс Миль в своем Instagram.
Для приготовления вкусной творожной запеканки вам понадобятся:
Сначала разделите четыре яйца на белки и желтки. В миску к творогу добавьте сметану и взбейте блендером до однородной массы. После этого к смеси добавьте манку, желтки, лимон и все смешайте до однородной массы.
Далее смешайте белки, добавьте сахар и взбивайте до густой пены. Затем перелейте белки к творожной массе, по желанию добавьте изюм и аккуратно вымешайте.
В форму для запекания застелите пергамент и смажьте все стенки маслом. После этого вылейте творожную массу в противень и разровняйте.
Отправьте тесто в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45-60 минут до румяности. Затем достаем творожную запеканку, по желанию украшаем ягодами. Готово!
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