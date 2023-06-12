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Невероятная вкуснятина! Рецепт львовского сырника, от которого потекут слюнки (видео)

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Понедельник 12 июня 2023 19:01
Невероятная вкуснятина! Рецепт львовского сырника, от которого потекут слюнки (видео) Как приготовить львиский сырник (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Наталия Коваль

Львовский сырник - это вековая классика, которую готовят поколениями. Вкус десерта знаком многим, к тому же готовится несложно.

Рецептом вкуснейшего львовского сырника поделилась кулинарная блоггер Анастасия, известная в Instagram и TikTok под ником nastya_yizha.

Ингредиенты

Для приготовления львовского сырника вам понадобится:

  • сыр кисломолочный 5-9% жирности - 500 г
  • сливочное масло - 60 г
  • манная крупа - 30 г
  • яйца - 3 шт.
  • сахар - 90 г
  • ванильный сахар -10 г
  • цедра половины лимона или апельсина
  • изюм - 70 г
  • мак - 50 г
  • молочный шоколад - 150 г
  • масло кокосовое или растительное - 1 ст. л.

Как готовить

Сначала изюм залить горячей водой на 5 минут, после чего слить воду.
Мак залить кипятком на 10 минут. Затем слить воду, переложить мак в кастрюлю, залить горячей водой и варить на медленном огне 20 минут.

Тем временем творог с яйцами, сахаром и растопленным маслом взбить блендером до однородности. Затем добавить цедру апельсина или лимона и манную крупу, все перемешать.

С мака слить воду через сито. Взбить мак с тремя столовыми ложками творожной массы блендером.

В другой емкости смешать творожную массу с изюмом. Смазать пергамент сливочным маслом, выложить творожную массу с изюмом, затем полученную массу с маком, все разровнять.

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 60-70 минут. Потом дать сырнику полностью остыть, из формы не доставать.

Когда блюдо охладится, переверните верх ногами на дощечку, лучше с пергаментом.

После чего шоколад с маслом растопить на водяной бане и смазать сырник.
Положить в холодильник до застывания, а лучше на всю ночь.

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