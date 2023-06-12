Невероятная вкуснятина! Рецепт львовского сырника, от которого потекут слюнки (видео)
Львовский сырник - это вековая классика, которую готовят поколениями. Вкус десерта знаком многим, к тому же готовится несложно.
Рецептом вкуснейшего львовского сырника поделилась кулинарная блоггер Анастасия, известная в Instagram и TikTok под ником nastya_yizha.
Ингредиенты
Для приготовления львовского сырника вам понадобится:
- сыр кисломолочный 5-9% жирности - 500 г
- сливочное масло - 60 г
- манная крупа - 30 г
- яйца - 3 шт.
- сахар - 90 г
- ванильный сахар -10 г
- цедра половины лимона или апельсина
- изюм - 70 г
- мак - 50 г
- молочный шоколад - 150 г
- масло кокосовое или растительное - 1 ст. л.
Как готовить
Сначала изюм залить горячей водой на 5 минут, после чего слить воду.
Мак залить кипятком на 10 минут. Затем слить воду, переложить мак в кастрюлю, залить горячей водой и варить на медленном огне 20 минут.
Тем временем творог с яйцами, сахаром и растопленным маслом взбить блендером до однородности. Затем добавить цедру апельсина или лимона и манную крупу, все перемешать.
С мака слить воду через сито. Взбить мак с тремя столовыми ложками творожной массы блендером.
В другой емкости смешать творожную массу с изюмом. Смазать пергамент сливочным маслом, выложить творожную массу с изюмом, затем полученную массу с маком, все разровнять.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 60-70 минут. Потом дать сырнику полностью остыть, из формы не доставать.
Когда блюдо охладится, переверните верх ногами на дощечку, лучше с пергаментом.
После чего шоколад с маслом растопить на водяной бане и смазать сырник.
Положить в холодильник до застывания, а лучше на всю ночь.
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