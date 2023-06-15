На вкус, как батончик. Рецепт сладкого и нежного шоколадно-орехового чизкейка
Чизкейк - простой и нежный десерт, который готовится на основе сливочного сыра. Часто в него добавляют фрукты, желе, шоколад, делают подкладку из теста, например песочного. Такое лакомство несложно приготовить без выпечки, и оно точно придется вам по вкусу.
Рецептом вкусного шоколадного чизкейка поделились фуд-блогер с ником diali_cooking в Instagram.
Ингредиенты
Для приготовления шоколадного чизкейка вам понадобится:
- печенье - 300 г
- сливочное масло - 120 г
Сливочный слой:
- сметана 20% жирности - 400 г
- вареная сгущенка - 370 г
- желатин - 20 г
- вода - 70 мл
Карамель:
- сахар - 160 г
- сливки горячие 33% - 110 г
- соль - треть чайной ложки
- сливочное масло 82% - 80 г
- арахис - 120 г
Как готовить
Сначала нужно измельчить печенье до крошки. Растопить масло и добавить в печенье, хорошо перемешать и высыпать в форму.
Сформировать дно и бортики и поставить в морозильную камеру на 30 минут. Затем залить желатин водой, перемешать и оставить на 10 минут.
К сметане добавить сгущенку, взбить миксером до однородности и налить растворенный желатин.
Перелить получившуюся смесь в форму, разровнять и поставить в холодильник до полного охлаждения.
Затем сахар на малом огне растопить, постоянно помешивать до образования карамели. Снять карамель с огня, налить горячие сливки и быстро перемешать венчиком.
После этого добавить холодное масло, снова хорошо перемешать до растворения. В конце добавить соль и оставить остыть до комнатной температуры.
Затем насыпать арахис, хорошо перемешать и выложить на застывший слой чизкейка. Разровнять и оставить в холодильнике до полного застывания.
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