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Вкусный завтрак из лаваша за 10 минут, который покорит всю семью

Как приготовить вкусный завтрак из лаваша (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Один из самых простых и быстрых рецептов - рулет из лаваша с плавленым сыром, яйцами и зеленью. Такое блюдо может стать отличным завтраком, закуской на праздничном столе или дополнением к первому блюду.

Как сделать отличный завтрак из лаваша, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Все просто".

Что вам понадобится:

  • Лаваш - 2 шт.
  • Плавленый сыр - 4 шт.
  • Яйца - 3 шт.
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Майонез - 3 ст. ложки
  • Зелень - укроп, петрушка, зеленый лук (по вкусу).

Как готовить лаваш с сыром

Яйца отвариваем 10 минут, заливаем холодной водой. Даем им остыть и натираем на крупной терке.

Нарезаем зелень и смешиваем с яйцом. Плавленый сыр кладем в морозилку, чтобы он немного затвердел. Потом натираем его на терке и соединяем с яйцами и зеленью.

В полученную смесь добавляем майонез и выдавливаем чеснок. Все хорошо перемешиваем до состояния однородной пасты.

Разворачиваем лаваш. Если он большой, то режем на прямоугольники. Смазываем все прямоугольники полученной смесью и формируем трубочки.

Перекладываем на противень, застеленный пергаментом. Верх можно смазать яйцом или маслом. Выпекаем у разогретой духовке до 180 градусов приблизительно 15 минут.

Начинка для такого рулета может быть любая на ваш вкус: вместо яиц можно добавить грибы или куриное отварное мясо. А еще вам точно понравится такой рулет с начинкой из тунца.

 

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