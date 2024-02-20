Вкусный казачий пирог с ливером: готовим блюдо старинной украинской кухни

Казачий пирог с ливером – это вкусная и питательная выпечка из старинной украинской кухни. В старину в питание шло почти все, поэтому внутренности животных также часто использовали для приготовления блюд. Если вы любите ливер, то это блюдо – именно для вас.
Как приготовить казачий пирог с ливером, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.
Для начинки:
В теплом молоке растворите дрожжи вместе с сахаром. Добавьте половину муки, размешайте до однородного состояния. Оставьте на 2 часа в теплом месте. Добавьте в опару яйца, соль, оставшуюся муку и замесите тесто. В конце замешивания добавьте масло и хорошо вымесите.
Накройте тесто полотенцем и оставьте его подходить еще на 1,5 часа. Где-то через час один раз обомните тесто.
Пока тесто подходит, делаем начинку. Сердце и легкие промойте и замочите на час в холодной воде. Затем нарежьте и отварите отдельно. Сердце нужно варить 1,5 часа, а легкие - 1 час.
Печень промойте, нарежьте кусочками и обжарьте в 2 ст. ложках растительного масла 10 минут.
Пропустите через мясорубку кусочки сердца, легких и печени. Лук очистить и нарезать маленькими кубиками. Пожарьте в остальном масле до золотистого цвета. Смешайте фарш с луком, посолите, добавьте перца и перемешайте.
Яйца сварите вкрутую (10 минут). Затем охладите, очистите и нарежьте кружочками.
Тесто обомните и 2/3 раскатайте в круг по размеру формы с запасом на бортики. Выложите тесто в смазанную маслом форму, и сформуйте бортики.
На тесто выкладывайте начинку из фарша, сверху разложите кружочки яиц. Раскатайте остальное тесто и накройте им начинку, края защипайте. Оставьте на 30 минут.
Выпекайте пирог в разогретой духовке до 180 градусов 60-70 минут. Пирог подают горячим и теплым на обед, хорошо сочетается с салатами, соусами или квашеной капустой.
А еще можно упростить рецепт и взять готовое слоеное тесто, а для начинки - куриный ливер.
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