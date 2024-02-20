Вкусный казачий пирог с ливером: готовим блюдо старинной украинской кухни

Что вам понадобится:

Мука - 300 г

Молоко - 250 г

Прессованные дрожжи - 30 г

Сахар - 1 ст. ложки

Яйца куриные - 2 шт.

Масло растительное - 90 мл

Соль - по своему вкусу

Для начинки:

Сердце говяжье - 300 г

Печень говяжья - 300 г

Легкие говяжьи - 300 г

Лук репчатый - 2 шт.

Масло растительное - 80 мл

Яйца куриные - 3 шт.

Соль - по своему вкусу

Перец молотый - по своему вкусу

Как готовить казачий пирог с ливером

В теплом молоке растворите дрожжи вместе с сахаром. Добавьте половину муки, размешайте до однородного состояния. Оставьте на 2 часа в теплом месте. Добавьте в опару яйца, соль, оставшуюся муку и замесите тесто. В конце замешивания добавьте масло и хорошо вымесите.

Накройте тесто полотенцем и оставьте его подходить еще на 1,5 часа. Где-то через час один раз обомните тесто.

Пока тесто подходит, делаем начинку. Сердце и легкие промойте и замочите на час в холодной воде. Затем нарежьте и отварите отдельно. Сердце нужно варить 1,5 часа, а легкие - 1 час.

Печень промойте, нарежьте кусочками и обжарьте в 2 ст. ложках растительного масла 10 минут.

Пропустите через мясорубку кусочки сердца, легких и печени. Лук очистить и нарезать маленькими кубиками. Пожарьте в остальном масле до золотистого цвета. Смешайте фарш с луком, посолите, добавьте перца и перемешайте.

Яйца сварите вкрутую (10 минут). Затем охладите, очистите и нарежьте кружочками.

Тесто обомните и 2/3 раскатайте в круг по размеру формы с запасом на бортики. Выложите тесто в смазанную маслом форму, и сформуйте бортики.

На тесто выкладывайте начинку из фарша, сверху разложите кружочки яиц. Раскатайте остальное тесто и накройте им начинку, края защипайте. Оставьте на 30 минут.

Выпекайте пирог в разогретой духовке до 180 градусов 60-70 минут. Пирог подают горячим и теплым на обед, хорошо сочетается с салатами, соусами или квашеной капустой.

А еще можно упростить рецепт и взять готовое слоеное тесто, а для начинки - куриный ливер.