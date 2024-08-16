Вкуснее сырников: три рецепта украинских гомбовцев с вишнями, клубникой и сливами

Гомбовцы со сливами

Для того чтобы готовить гомбовцы со сливами, нужно следующие продукты:

яйцо - 1 шт.;

мука - 400-450 г;

вода - 250 мл;

сливы - 300 г;

молотые сухари - 3 ст. л.

дрожжи сухие - 1 ч. л (или 15 г прессованных);

сахар - 150 г;

растительное масло - 2 ст. л.;

сливочное масло - 30 г.

Как готовить гомбовцы со сливами

Для того чтобы приготовить такие гомбовцы, очень напоминающие паровые булочки, сначала нужно растворить дрожжи, перемешав в глубокой миске дрожжи с водой и 1 ст. л. сахара.

Смесь необходимо оставить на 15 минут, чтобы дрожжи начали бродить. После этого нужно всыпать еще 80 г сахара.

Добавьте в дрожжи яйцо, а в отдельную глубокую миску просейте муку. Перемешайте дрожжи с яйцом, затем перелейте в миску с мукой и замесите тесто.

Оно не должно быть слишком густым, иначе блюдо будет слишком плотным. Добавьте в тесто растительное масло и вымешивайте его в течение 10 минут.

После этого накройте миску полотенцем и оставьте на один час. В это время приготовьте начинку из слив.

Для этого помойте сливы, удалите из них косточки, переложите мякоть в кастрюлю и всыпьте 30 г сахара. Подождите, пока сливы пустят сок, затем проварите жидкость до кипения.

С помощью сита слейте из слив лишнюю жидкость. Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите половину теста и раскатайте пласт 1 см толщиной.

Вырежьте кружочки, выложите на каждый по сливе и залепите края теста. Сформируйте из теста с начинкой шарик, и переложите гомбовцы в сито, разложив их на расстоянии друг от друга.

Готовьте гомбовцы на пару в течение 15 минут, затем смажьте маслом и присыпьте молотыми сухарями, перемешанными с 1 ст. л сахара.

Гомбовцы с вишнями

Для приготовления гомбовцев с вишнями нужны эти продукты:

сыр - 1 кг;

мука - 50 г;

яйца - 3 шт.;

манка - 360 г.;

сахар - 100 г.;

соль - 1 ч. л.;

крахмал - 1 ст. л.;

вишня - 17 шт.;

сливочное масло - 30-40 г.

Как готовить гомбовцы с вишнями

Поджарьте на сухой сковороде 60-70 г манки до светло-коричневого цвета. Во время процесса необходимо постоянно помешивать манку, чтобы она не пригорела.

Разбейте яйца в отдельную миску и слегка взбейте вилкой или миксером. Вишни необходимо промыть и удалить из них косточку.

В сыр всыпьте сахар, влейте яйца - и перемешайте ингредиенты. После этого всыпьте необжаренную манку и муку. Замесите плотное тесто.

Чтобы слепить гомбовцы, смочите руки водой и скатайте из теста шарик. На один шарик нужно примерно 3 ст. л. массы.

В каждом шарике сделайте небольшое углубление, выложите по одной вишне, слегка присыпав их крахмалом. После этого залепите края десерта.

В неглубокой кастрюле с толстыми стенками доведите воду до кипения. Ее уровень должен быть таким, чтобы полностью погрузить в жидкость гомбовцы.

Переложите в кастрюлю гомбовцы, легко перемешайте лопаткой. Подождите, пока гомбовцы всплывут, после этого варите их еще 2-3 минуты.

Переложите готовые гомбовцы в миску, бросьте масло и присыпьте поджаренной манкой. Покажите тарелку, чтобы гомбовцы равномерно покрылись поджаренной крупой. Подавать гомбовцы можно со сметаной.

Гомбовцы с клубникой

Чтобы приготовить гомбовцы с клубникой нужно такие ингредиенты:

творог (жирность 5%) 700 г;

яйца - 2 шт.;

манка - 100 г;

клубники - 10 шт.;

масло -200 г;

сухари - 100 г;

сахар - 3 ст. л.;

соль - 1 ч. л.;

корица - по вкусу.

Как готовить гомбовцы с клубникой

Переложите творог в глубокую миску, добавьте яйца, соль, 1 ст. л. сахара и манку. Замешайте густое тесто, а затем вылепите из него небольшие шарики.

Промойте клубнику - ее лучше выбрать небольшого размера. Присыпьте клубнику оставшимся сахаром.

Раскатайте шарики гомбовцев, выложите клубнику и слепите края. Доведите воду до кипения, налив ее так, чтобы гомбовцы были под водой.

Проварите блюдо до готовности, в это время разогрейте на сковороде сливочное масло и всыпьте поджаренную манку. Выложите отварные гомбовцы на тарелку и полейте манкой.