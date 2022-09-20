RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вкусные котлеты "как в МакДональдсе": пошаговый рецепт с фото

Скриншот: Рецепт котлеты на бургер как в МакДональдсе (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Приготовить котлету "как в МакДональдсе" проще, чем вы думаете. Пока первые "маки" начали открываться в Киеве и обваливать службы доставки, предлагаем вам сделать бургеры самостоятельно.

Рецептом поделился кулинар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 250 г говяжьего фарша
  • 250 г свиного фарша
  • По вкусу соль и перец

Пошаговое приготовление

Для приготовления котлет нам понадобится сковорода гриль или гриль на улице или решетка в духовке.

Совместите два вида мяса, добавьте немного соли и приправьте любимыми специями. Посолите, поперчите.

Сформируйте плоские котлеты размера "под булочку" и обязательно их заморозьте (1-1,5 часа). Толщина котлеты около 1 см.

Обжарьте замороженную котлету на сильно нагретом гриле. Если котлета сильно заморожена, она должна немного полежать при комнатной температуре (минут 15).

Далее вы можете готовить бургеры по своему вкусу - с сыром, овощами, приправами и так далее.

Напомним, что 20 сентября в Киеве впервые с начала войны открылись первые McDonald's. Цены в ресторанах значительно выросли.

Читайте РБК-Украина в Google News
МакДональдз