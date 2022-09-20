Вкусные котлеты "как в МакДональдсе": пошаговый рецепт с фото

Ингредиенты:

250 г говяжьего фарша

250 г свиного фарша

По вкусу соль и перец

Пошаговое приготовление

Для приготовления котлет нам понадобится сковорода гриль или гриль на улице или решетка в духовке.

Совместите два вида мяса, добавьте немного соли и приправьте любимыми специями. Посолите, поперчите.

Сформируйте плоские котлеты размера "под булочку" и обязательно их заморозьте (1-1,5 часа). Толщина котлеты около 1 см.

Обжарьте замороженную котлету на сильно нагретом гриле. Если котлета сильно заморожена, она должна немного полежать при комнатной температуре (минут 15).

Далее вы можете готовить бургеры по своему вкусу - с сыром, овощами, приправами и так далее.