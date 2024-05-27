Вкусная запеканка с картофелем и фаршем на обед или ужин: простой рецепт без духовки

Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:

400 граммов фарша

4 картофелины

1 луковица

5 зубчиков чеснока

пучок петрушки

5 яиц

сливочное и оливковое масло

сыр

соль и перец - по вкусу.

Начнем приготовление. Сначала обжарьте фарш с луком. Снимайте его с огня, когда лук станет мягким. Затем добавляйте туда же соль с перцем, а также измельченный чеснок.

Далее займитесь картофелем. Его нужно почистить, нарезать кубиками и обжарить на сковороде с оливковым и сливочным маслом. Доводить картошку до готовности не нужно. Она должна поджариться сверху.

В отдельной миске смешайте яйца с зеленью. А затем переложите обжаренный фарш в картофель на сковороду, влейте туда же яйца и все перемешайте.

Затем накрывайте блюдо крышкой и готовьте на небольшом огне. Запеканка будет готова тогда, когда прожарятся яйца, благодаря которым блюдо будет держать "форму". После этого затирайте все сыром и подавайте на стол.