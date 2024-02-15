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Вкусная и ароматная запеканка из булгура с шампиньонами на ужин: простой рецепт

Запеканка из булгура (скриншот: YouTube/dietologlana)
Автор: Анна Шиканова

Сытная и очень простая в приготовлении запеканка из булгура может стать отличным завтраком или ужином. Готовится она просто и продуктов для нее нужно совсем немного.

Как приготовить вкусную запеканку из булгура с шампиньонами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Сто пудов".

Что вам понадобится:

  • Булгур - 1 стакан
  • Лук - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Грибы (шампиньоны) - 150 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Сливочное масло
  • Твердый сыр - 100-150 г
  • Специи

Как готовить запеканку из булгура

Стакан булгура заливаем теплой водой, накрываем крышкой и оставляем набухнуть. Пока крупа настаивается, готовим начинку.

Лук очищаем и мелко нарезаем, морковь натираем на крупной терке. Грибы моем и режем так, как вам нравится. Обжариваем лук, морковь и грибы на сливочном масле 5-7 минут, пока лук не станет прозрачным.

Когда булгур впитал всю воду, добавляем овощи с грибами, соль, перец и любимые специи, можно добавить чайную ложку горчицы, а потом все тщательно перемешиваем. Взбиваем два яйца и соединяем их с крупой. Снова все хорошо перемешиваем.

Сыр натираем на терке. Берем одну большую форму или несколько маленьких, смазываем маслом и выкладываем полученную смесь. Сверху посыпаем тертым сыром.

Ставим формы в нагретую духовку и выпекаем запеканку до готовности.

 

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РецептыПриготовление