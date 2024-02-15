Вкусная и ароматная запеканка из булгура с шампиньонами на ужин: простой рецепт

Что вам понадобится:

Булгур - 1 стакан

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Грибы (шампиньоны) - 150 г

Яйца - 2 шт.

Сливочное масло

Твердый сыр - 100-150 г

Специи

Как готовить запеканку из булгура

Стакан булгура заливаем теплой водой, накрываем крышкой и оставляем набухнуть. Пока крупа настаивается, готовим начинку.

Лук очищаем и мелко нарезаем, морковь натираем на крупной терке. Грибы моем и режем так, как вам нравится. Обжариваем лук, морковь и грибы на сливочном масле 5-7 минут, пока лук не станет прозрачным.

Когда булгур впитал всю воду, добавляем овощи с грибами, соль, перец и любимые специи, можно добавить чайную ложку горчицы, а потом все тщательно перемешиваем. Взбиваем два яйца и соединяем их с крупой. Снова все хорошо перемешиваем.

Сыр натираем на терке. Берем одну большую форму или несколько маленьких, смазываем маслом и выкладываем полученную смесь. Сверху посыпаем тертым сыром.

Ставим формы в нагретую духовку и выпекаем запеканку до готовности.