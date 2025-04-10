Три вкусных рецепта скумбрии, пока она еще есть в магазинах: успейте приготовить!

Запасы скумбрии приближаются к критической отметке из-за большой популярности, которая привела к чрезмерному вылову. Пока скумбрия еще доступна на прилавках, не упустите шанс насладиться ее вкусными блюдами.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о нескольких простых рецептах приготовления скумбрии, которая станет отличным дополнением к меню.

Скумбрия с картофелем по-деревенски

Этот рецепт прекрасно подойдет для приготовления ужина, ведь готовится очень быстро и просто.

Сначала нужно очистить скумбрию, удалить хребет и косточки. Должны остаться два хороших филе рыбы.

Далее нужно положить рыбу на противень и сделать на шкурке маленькие надрезы. После этого готовим маринад, для которого понадобится:

соевый соус

паприка

растительное масло

лимонный сок

специи для рыбы

Все ингредиенты нужно вместе смешать в миске и смазать рыбу маринадом.

Для приготовления картофеля по-деревенски, отварите овощ кусочками 5 минут. После нужно закипания отставить и слить воду. К картофелю добавьте чеснок, специи, соль, перец, масло и все вместе перемешайте.

Выложите картофель на противень к рыбе и запекайте 20-25 минут при 180 градусах.

В результате рыба получится очень вкусной и не сравнится ни с чем.

Маринованная скумбрия

Скумбрию можно не только запекать, а замариновать собственноручно прямо дома.

Украинский шеф-повар Владимир Ярославский советует приготовить маринованную скумбрию, для которой понадобятся 3 замороженные рыбы. Для маринада подготовьте:

2 пачки приправы для маринования сельди

2 красные луковицы

острый перец, масло - по желанию

Очистите рыбу на чистое филе и нарежьте кусочками, чтобы готовое блюдо легко было доставать из емкости.

Далее 2 пачки приправ добавьте в 600 г воды, доведите до кипения и остудите. Добавьте 15 мл яблочного уксуса, если любите умеренно кислый вкус.

В емкость, которую можно накрыть крышкой, выложите кусочки филе, резаный лук, немного острого перца и залейте все холодным маринадом. Сверху добавьте еще кольцами лук и масло.

Маринад получается приятно соленым и умеренно пряным. Ставьте в холодильник на 12 часов и после этого ешьте собственноручно приготовленную скумбрию

В холодильнике блюдо хранится до 5-6 дней.

Сочная скумбрия на огне

Сезон еды на огне активно начинается. Поэтому можно приготовить скумбрию на огне, которая удивит своей сочностью.

Три скумбрии необходимо почистить, промыть и нарезать на небольшие кусочки (2-3 см) и замариновать. Необходимы такие ингредиенты:

приправа для рыбы - 20-30 г

соевый соус - 60 мл

соль, если в приправе нет

сок половины лимона

масло - 2-3 ст.л

Все ингредиенты смешиваем вместе в миске и добавляем этот маринад к рыбе. Все оставляем на полчаса и разжигаем огонь.

После этого рыбу нужно надеть на шампур. Готовится скумбрия обычно очень быстро (12-15 мин), но важно часто ее переворачивать.

В конце перед подачей скумбрию нужно полить соком лимона.

Почему скумбрия может исчезнуть

Добавим, что основной причиной является перевылов скумбрии в ряде стран. За последние четыре года объемы вылова превысили допустимые нормы почти на 25%. К тому же эта тенденция только ухудшается.

Самый высокий вылов фиксируется в Норвегии, Исландии, Великобритании и Фарерских островах.

Рестораны и супермаркеты призывают отказаться от скумбрии, которая выловлена с помощью донного трала, который используется для вылова в больших объемах и тем самым вредит.