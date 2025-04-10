Три вкусных рецепта скумбрии, пока она еще есть в магазинах: успейте приготовить!
Запасы скумбрии приближаются к критической отметке из-за большой популярности, которая привела к чрезмерному вылову. Пока скумбрия еще доступна на прилавках, не упустите шанс насладиться ее вкусными блюдами.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о нескольких простых рецептах приготовления скумбрии, которая станет отличным дополнением к меню.
Скумбрия с картофелем по-деревенски
Этот рецепт прекрасно подойдет для приготовления ужина, ведь готовится очень быстро и просто.
Сначала нужно очистить скумбрию, удалить хребет и косточки. Должны остаться два хороших филе рыбы.
Далее нужно положить рыбу на противень и сделать на шкурке маленькие надрезы. После этого готовим маринад, для которого понадобится:
- соевый соус
- паприка
- растительное масло
- лимонный сок
- специи для рыбы
Все ингредиенты нужно вместе смешать в миске и смазать рыбу маринадом.
Для приготовления картофеля по-деревенски, отварите овощ кусочками 5 минут. После нужно закипания отставить и слить воду. К картофелю добавьте чеснок, специи, соль, перец, масло и все вместе перемешайте.
Выложите картофель на противень к рыбе и запекайте 20-25 минут при 180 градусах.
В результате рыба получится очень вкусной и не сравнится ни с чем.
@steogantseva.yulia Скумбрія з картоплею по-селянськи в духовці Скумбрію потрібно почистити, видалити хребет та кісточки, залишити дві акуратні філе, робимо маленькі надрізи на рибі та готуємо маринад, змішуємо соєвий соус, паприку, трохи олії, лимонний сік, можна ще додати спеції для риби Викладаємо скумбрію на деко та змащуємо маринадом, відствляємо Готуємо картоплю, відварюємо картоплю шматочками 5хв, після закипання, відставляємо, зливаємо воду, додаємо до картоплі часник, спеції, сіль, перець, трохи олії, добре перемішуємо та викладаємо на деко до риби, запікати 20-25хв. 180 градусів, Це дуже смачно #скумбрія #скумбріявдуховці #картопляпоселянські #риба #рецепт #скумбриявдуховке #скумбриярецепт #картофельподеревенски #картошкавдуховке Sunroof - Nicky Youre & dazy
Маринованная скумбрия
Скумбрию можно не только запекать, а замариновать собственноручно прямо дома.
Украинский шеф-повар Владимир Ярославский советует приготовить маринованную скумбрию, для которой понадобятся 3 замороженные рыбы. Для маринада подготовьте:
- 2 пачки приправы для маринования сельди
- 2 красные луковицы
- острый перец, масло - по желанию
Очистите рыбу на чистое филе и нарежьте кусочками, чтобы готовое блюдо легко было доставать из емкости.
Далее 2 пачки приправ добавьте в 600 г воды, доведите до кипения и остудите. Добавьте 15 мл яблочного уксуса, если любите умеренно кислый вкус.
В емкость, которую можно накрыть крышкой, выложите кусочки филе, резаный лук, немного острого перца и залейте все холодным маринадом. Сверху добавьте еще кольцами лук и масло.
Маринад получается приятно соленым и умеренно пряным. Ставьте в холодильник на 12 часов и после этого ешьте собственноручно приготовленную скумбрию
В холодильнике блюдо хранится до 5-6 дней.
@yaroslavskyi.vova Скумбрія власноруч Оселедець чи скумбрія, засолені власноруч, – це не лише смачно, але й швидко у приготуванні. Спробуйте! Обирайте якісну заморожену рибу, а з маринадом допоможе готовий набір для маринування оселедця від Iris @priano_duhmiano Iko Iko (My Bestie) (feat. Small Jam) - Justin Wellington
Сочная скумбрия на огне
Сезон еды на огне активно начинается. Поэтому можно приготовить скумбрию на огне, которая удивит своей сочностью.
Три скумбрии необходимо почистить, промыть и нарезать на небольшие кусочки (2-3 см) и замариновать. Необходимы такие ингредиенты:
- приправа для рыбы - 20-30 г
- соевый соус - 60 мл
- соль, если в приправе нет
- сок половины лимона
- масло - 2-3 ст.л
Все ингредиенты смешиваем вместе в миске и добавляем этот маринад к рыбе. Все оставляем на полчаса и разжигаем огонь.
После этого рыбу нужно надеть на шампур. Готовится скумбрия обычно очень быстро (12-15 мин), но важно часто ее переворачивать.
В конце перед подачей скумбрию нужно полить соком лимона.
@albik.food Інгредієнти: соєвий соус 60 мл приправа для риби 20-30 г (вони майже всі однакові, тому беріть будь-яку) сіль (якщо в приправі немає) сік половини лимона олія 2-3 ст.л скумбрія 3 шт Смачного #рецепт #скумбрія La Dolce Vita - Fausto Papetti
Почему скумбрия может исчезнуть
Добавим, что основной причиной является перевылов скумбрии в ряде стран. За последние четыре года объемы вылова превысили допустимые нормы почти на 25%. К тому же эта тенденция только ухудшается.
Самый высокий вылов фиксируется в Норвегии, Исландии, Великобритании и Фарерских островах.
Рестораны и супермаркеты призывают отказаться от скумбрии, которая выловлена с помощью донного трала, который используется для вылова в больших объемах и тем самым вредит.
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