Три смачні рецепти скумбрії, поки вона ще є в магазинах: встигніть приготувати!

Запаси скумбрії наближаються до критичної позначки через велику популярність, яка призвела до надмірного вилову. Поки скумбрія ще доступна на прилавках, не втрачайте шанс насолодитись її смачними стравами.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про кілька простих рецептів приготування скумбрії, яка стане чудовим доповненням до меню.

Скумбрія з картоплею по-селянськи

Цей рецепт чудово підійде для приготування вечері, адже готується дуже швидко та просто.

Спочатку потрібно очистити скумбрію, видалити хребет та кісточки. Повинні залишитись два гарних філе риби.

Далі потрібно покласти рибу на деко та зробити на шкірці маленькі надрізи. Після цього готуємо маринад, для якого знадобиться:

соєвий соус

паприка

олія

лимонний сік

спеції для риби

Всі інгредієнти потрібно разом змішати у мисці та змастити рибу маринадом.

Для приготування картоплі по-селянськи, відваріть овоч шматочками 5 хвилин. Після закипання потрібно відставити та злити воду. До картоплі додайте часник, спеції, сіль, перець, олію та все разом перемішайте.

Викладіть картоплю на деко до риби та запікайте 20-25 хвилин при 180 градусах.

В результаті риба вийде дуже смачною і не зрівняється ні з чим.

Маринована скумбрія

Скумбрію можна не лише запікати, а замаринувати власноруч просто вдома.

Український шеф-кухар Володимир Ярославський радить приготувати мариновану скумбрію, для якої знадобляться 3 заморожені риби. Для маринаду підготуйте:

2 пачки приправи для маринування оселедця

2 червоні цибулини

гострий перець, запашна олія - за бажанням

Очистіть рибу на чисте філе й наріжте шматочками, щоб готову страву легко було діставати з місткості.

Далі 2 пачки приправ додайте до 600 г води, доведіть до кипіння й охолодіть. Додайте 15 мл яблучного оцту, якщо любите помірно кислий смак.

У ємність, яку можна накрити кришкою, викладіть шматочки філе, різану цибулю, трохи гострого перцю та залийте все холодним маринадом. Зверху додайте ще кільцями цибулі й запашну олію.

Маринад виходить приємно солоним і помірно пряним. Ставте у холодильник на 12 годин і після цього їжте власноруч приготовлену скумбрію

У холодильнику страва зберігається до 5-6 днів.

Соковита скумбрія на вогні

Сезон їжі на вогні активно розпочинається. Тому можна приготувати скумбрію на вогні, яка здивує своєю соковитістю.

Три скумбрії необхідно почистити, промити та нарізати на невеликі шматочки (2-3 см) і маринуємо. Необхідні такі інгредієнти:

приправа для риби - 20-30 г

соєвий соус - 60 мл

сіль, якщо в приправі немає

сік половини лимона

олія - 2-3 ст.л

Всі інгредієнти змішуємо разом у мисці та додаємо цей маринад до риби. Все залишаємо на пів години та розпалюємо вогонь.

Після цього рибу потрібно надягнути на шампур. Готується скумбрія зазвичай дуже швидко (12-15 хв), але важливо часто її перевертати.

В кінці перед подачею скумбрію потрібно полити соком лимона.

Чому скумбрія може зникнути

Додамо, що основною причиною є перевилов скумбрії у низці країн. За останні чотири роки обсяги вилову перевищили допустимі норми майже на 25%. До того ж ця тенденція лише погіршується.

Найвищий вилов фіксується в Норвегії, Ісландії, Великій Британії та Фарерських островах.

Ресторани й супермаркети закликають відмовитися від скумбрії, яка виловлена за допомогою донного тралу, який використовується для вилову у великих обємах та тим самим шкодить.