Скумбрия может исчезнуть с прилавков: почему так происходит и чем заменить эту суперполезную рыбу

Мир стоит на пороге кризиса в рыбной промышленности - запасы скумбрии стремительно уменьшаются, и в некоторых регионах ее популяции уже не способны к самостоятельному восстановлению. Поэтому вполне вероятно, что из украинских магазинов эта рыба может исчезнуть.

Почему так произошло и чем заменить скумбрию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Guardian .

Почему скумбрия может исчезнуть из магазинов?

Основной причиной является хронический перевылов скумбрии в ряде стран. В качестве примера, исследователи приводят ситуацию с атлантической скумбрией - еще несколько лет назад этот вид считался численным и стабильным. Однако за последние четыре года объемы вылова превысили допустимые нормы почти на 25%, и тенденция только ухудшается.

С 2009 года уровень перевылова скумбрии достигал впечатляющих 80%, поскольку многие страны игнорируют международные рекомендации по контролю рыболовства.

Самый высокий уровень чрезмерного вылова фиксируется в Норвегии, Исландии, Великобритании и на Фарерских островах.

Организация также призывает рестораны и супермаркеты отказаться от скумбрии, выловленной с помощью донного трала - именно этот метод часто применяется для вылова рыбы в больших объемах, что еще больше вредит популяциям.

О своих выводах MCS сообщила в ежегодном отчете Good Fish Guide - документе, содержащем рекомендации для правительств и систему оценки состояния популяций рыбы. По этой системе, уровень 1 означает, что вылов разрешен без ограничений, а уровень 5 - что вылов необходимо немедленно прекратить.

"Глубоко тревожно видеть, как источник морепродуктов, который когда-то считался стабильным и безопасным, оказывается на грани вымирания. Скумбрия испытывает огромное давление из-за чрезмерного вылова во многих странах, и уже вскоре ее запасы могут не восстановиться", - заявила менеджер MCS Элис Мур.

Она отметила, что исправить ситуацию могут только правительства, если начнут действовать совместно, координировать объемы вылова и прислушиваться к рекомендациям ученых.

Чем заменить скумбрию?

В связи с этим эксперты MCS советуют постепенно переходить на потребление сельди и сардин, которые имеют более стабильные запасы. Предлагаем вам варианты, какими видами рыбы можно заменить скумбрию.

Сельдь

Имеет похожий насыщенный, маслянистый вкус и плотную текстуру. Особенно хорошо подходит для копчения, засолки или приготовления на гриле.

Сардины

Также относятся к жирной рыбе с выраженным вкусом. Отличный вариант для салатов, бутербродов или запеченных блюд. Могут быть консервированные или свежие.

Анчоусы

Маленькая, но очень ароматная рыба. В консервированном виде часто используется для добавления интенсивного вкуса в соусы, пасты или пиццу. Имеют более соленый вкус, чем скумбрия.

Лосось

Хотя вкус немного отличается, лосось также является жирной рыбой с насыщенным вкусом и нежной текстурой. Подходит для различных способов приготовления: запекания, жарки, копчения.