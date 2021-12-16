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Якщо ви чуєте такі фрази від коханої людини - йдіть! Психологи назвали тривожні дзвіночки

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Четвер 16 грудня 2021 12:30
Якщо ви чуєте такі фрази від коханої людини - йдіть! Психологи назвали тривожні дзвіночки Фото: Психологи розповіли, коли стосунки треба розривати (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Психологи розповіли про тривожні дзвіночки стосунків, які краще розірвати якомога швидше. Мова йде про психологічне насилля - аб'юз, через який частіше страждають жінки в парі, але й чоловіки також можуть стати жертвами жінок-маніпуляторів.

Як зрозуміти, що ці стосунки замість радості спустошують, руйнують вас, а ви ще й думаєте, що самі винні, бо нещасні, пише UkrMedia.

"Чого ти - це ж друзі!"

Зазвичай аб'юзери розбираються з партнером-жертвою за зачиненими дверима, але часто наближене коло друзів стає свідками таких сцен. Партнер може пустити образливу фразу, покепкувати з зовнішніх недоліків, зробити зауваження щодо поведінки. А якщо ви обуритеся, він зробить здивоване обличчя, мовляв, це ж друзі, що тут такого.

"Навіщо ти настільки жахливо фарбуєшся?"

От буває так, що ви збираєтеся годину, а на порозі вам закидають: "Який жах, змий це негайно!" Часу вмиватися вже нема, а з дому ви виходите вже не королевою, а невпевненою в собі сірою істотою, яка боїться чужих поглядів. Порушуючи вашу внутрішню рівновагу, аб'юзер отримує неймовірне задоволення, оскільки це основний його ресурс з ваших відносин.

"Чому слухавку не береш?"

Ще одна ознака аб'юзивних стосунків - тотальний контроль. Причому маніпулятор вміло ховає це під маскою турботи. Партнер, який дійсно поважає вас, ніколи не буде вимагати від вас підпорядкування. Кінець кінцем, ви вільна доросла людина, яка в праві розпоряджатися своїм життям на свій розсуд. Якщо ви помічаєте, що турбота про те, чи все з вами в порядку, переросла в спроби контролювати кожен ваш крок - біжіть!

"Не розмовляй зі мною"

Ігнорування - це також прийом маніпулятора. Найважче доводиться людям-емпатам, які чуйно реагують на зміну настрою партнера. Вам в такі моменти може здаватися, що показна байдужість і ігнорування з боку коханої людини - повністю ваша провина. Створюючи для половинки "емоційні гойдалки", аб'юзер прив'язує до себе нестійкого партнера ще сильніше.

Кілька порад від експертів

Якщо ви живете в аб'юзивних стосунках - втікайте. Не сподівайтеся, що маніпулятор все зрозуміє, виправиться, зміниться. Для цього йому потрібна дуже серйозна робота з психотерапевтом, до якого він піде лише визнавши проблему.

Психологічне насилля не можна терпіти ні заради дітей, ні заради "а що люди скажуть", ні заради квартири, машини і так далі.

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