Чуєш, гімн*к: вчитель в Івано-Франківську відзначився неадекватною поведінкою

Вчитель курив перед студентами (Колаж РБК-Україна)

В Івано-Франківську вчитель дозволив собі курити прямо в аудиторії

В Івано-Франківську вчитель відзначився нахабною і хамською поведінкою перед своїми підопічними. Інцидент стався в училищі №13 на вулиці Пасічній, де викладач курив цигарку прямо в аудиторії. Зазначимо, що у одного з учнів була астма. Коли молоді люди зробили йому зауваження, чоловік почав грубити їм і обурюватися.

Також вчитель почав погрожувати хлопцеві з астмою, який обіцяв поскаржитися на дії викладача.

"Мені можна курити", "Чуєш ти, гімню*к!", "Я тебе зараз в '* бу", "Будеш потім прибирати".

Відео інциденту з'явилося на сторінці в Instagram @f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y .

В Івано-Франківську вчитель курив перед студентами (YouTube)

Користувачі мережі обурилися в коментарях такою поведінкою вчителя.

Зв'язки вирішують все.

Зберемося і провчимо цього любителя покурити.

Дебілізм. Звідки беруться такі вчителі?

Скріншот коментарів