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Чуєш, гімн*к: вчитель в Івано-Франківську відзначився неадекватною поведінкою

STYLERЖиття    14.11.2019 - 07:59
Чуєш, гімн*к: вчитель в Івано-Франківську відзначився неадекватною поведінкою
Вчитель курив перед студентами (Колаж РБК-Україна)

В Івано-Франківську вчитель дозволив собі курити прямо в аудиторії

В Івано-Франківську вчитель відзначився нахабною і хамською поведінкою перед своїми підопічними. Інцидент стався в училищі №13 на вулиці Пасічній, де викладач курив цигарку прямо в аудиторії. Зазначимо, що у одного з учнів була астма. Коли молоді люди зробили йому зауваження, чоловік почав грубити їм і обурюватися.

Також вчитель почав погрожувати хлопцеві з астмою, який обіцяв поскаржитися на дії викладача.

"Мені можна курити", "Чуєш ти, гімню*к!", "Я тебе зараз в '* бу", "Будеш потім прибирати".

Відео інциденту з'явилося на сторінці в Instagram @f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y .

В Івано-Франківську вчитель курив перед студентами (YouTube)

Користувачі мережі обурилися в коментарях такою поведінкою вчителя.

  • Зв'язки вирішують все.
  • Зберемося і провчимо цього любителя покурити.
  • Дебілізм. Звідки беруться такі вчителі?

Чуєш, гімн*к: вчитель в Івано-Франківську відзначився неадекватною поведінкою

Чуєш, гімн*к: вчитель в Івано-Франківську відзначився неадекватною поведінкою

Скріншот коментарів

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