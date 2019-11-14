ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Слышишь, гомн*к: учитель в Ивано-Франковске отличился неадекватным поведением

STYLERЖизнь    14.11.2019 - 07:59
Слышишь, гомн*к: учитель в Ивано-Франковске отличился неадекватным поведением
Учитель курил перед студентами (Коллаж РБК-Украина)

В Ивано-Франковске учитель позволил себе курить прямо в аудитории

В Ивано-Франковске учитель отличился наглым и хамским поведением перед своими подопечными. Инцидент произошел в училище №13 на улице Пасечной, где преподаватель курил сигарету прямо в аудитории. Отметим, что у одного из учеников была астма. Когда молодые люди сделали ему замечание, мужчина начал им грубить и возмущаться.

Также учитель начал угрожать парню с астмой, который обещал пожаловаться на действия преподавателя.

"Мне можно курить", "Слышишь ты, гомню*к!", "Я тебя сейчас в '* бу", "Будешь это потом убирать".

Видео инцидента появилось на странице в Instagram @f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y .

В Ивано-Франковске учитель курил перед студентами (YouTube)

Пользователи сети возмутились в комментариях таким поведением учителя.

  • Связи решают все.
  • Соберемся и проучим этого любителя покурить.
  • Дебилизм Откуда берутся такие учителя?

Слышишь, гомн*к: учитель в Ивано-Франковске отличился неадекватным поведением

Слышишь, гомн*к: учитель в Ивано-Франковске отличился неадекватным поведением

Скриншот комментариев

Учительница издевается над детьми: в школе под Днепром разгорается скандал Под Черновцами учитель избил своего ученика: история получила неожиданное продолжение
Новости Украины учитель
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь