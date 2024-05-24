Слушай украинское. 23 свежие песни, которые нужно добавить к своему плейлисту

Ищете новые украинские песни для своего плейлиста и настроения? Сегодня - очень удачный день для этого! Ведь в конце мая наши артисты традиционно радуют нас зажигательными и чувственными песнями, которые достойны вашего внимания.

РБК-Украина (проект Styler) представляет вам подборку из 23 новых украинских песен, которые обязательно следует послушать сегодня.

JAMALA - "Люблю"

Невероятно. Очаровательно. Нежно. Красиво. Это лишь маленькая часть эпитетов, которыми можно описать новую песню от Джамалы, которая готовится снова стать мамой.

"Эта песня адресована всем тем, кто верит в любовь во всех его проявлениях: будь то любовь к мужу, или к ребенку. Стукає серце, новий шлях проб'ється, і це знак, що буде життя! Та вдохновляющая любовь", - говорит артистка.

ХАС - "Забудь"

Новая песня одного из самых топовых рэп-исполнителей страны Назара Хассана рассказывает о том, как токсичные отношения влияют на человека.

Когда чувствуешь, что пружинка между тобой и другим человеком все чаще растягивается и становится менее устойчивой, это ощущение, что ты на грани, и в конечном итоге эта пружинка может разорваться. К сожалению, это часто становится очевидным только тогда, когда понимаешь, что можно заменить кого угодно даже себя”, - добавляет артист.

MONATIK - "А що?"

В новом видео артист предстает перед судом присяжных. Все как и в жизни: сначала они ему аплодируют, следом осуждают и хотят развести его с главной героиней.

"Общественное осуждение переживало почти каждый, кто делал что-то искренне и от всего сердца. Однако артист остается верен себе и в финале видеоработы крепкие чувства, сильное желание и вера все равно побеждают разлуку и тьму. Совершенно не вызывающе, а уверенно артист поет эти строки всем присяжным: "А що? Якщо нам так хочеться?" - говорится в описании видео.

Марта Липчей - "Народжена в серпні"

Певица выпустила альбом, имеющий исключительную силу. Эта музыка отражает отвагу, которую певица нашла внутри себя и готова делиться с теми, кто в ней сегодня нуждается.

"Мой голос зазвучал в самые сложные времена для нашей страны, и это дало мне возможность понять, что я хочу транслировать в своем творчестве, кому я хочу посвящать свои песни. Они о силе украинцев, об отваге наших воинов, о непростых испытаниях, которые нам пришлось проходить, о внутреннем огне каждого из нас, они обо мне", - комментирует долгожданный релиз Марта.

Предлагаем послушать вам одну из самых мощных песен альбома "Наші голоси", к созданию которой присоединился Сергей Жадан.

WELLBOY - "Цифри"

Это история любви двух персонажей, которые искали друг друга в разных мирах и наконец-то нашлись в одном из них.

"Это своеобразная история, где числа становятся символами любви, а каждая цифра скрывает в себе эмоциональный код, разгадать который сможет только открывший свое сердце" - комментирует Антон.

Balsam - "Не шукав"

Основная тема композиции - это поиск своего "я" через любовь и веру, несмотря на все препятствия и сомнения, которые могут возникать на пути. Это рассказ о том, как любовь способна изменить жизнь и дать новый смысл нашему существованию.

хейтспіч - "Мама казала"

"Чисто легкая панкуха для распайки, чтобы совсем кукуха не улетала", - комментируют артисты новый трек, которым собирают донать на ВСУ.

Никита Киселев - "Липа"

Это гимн влюбленного мужчины, который в порыве страстной любви к девушке поет о своих чувствах.

"Настоящая любовь поражает человеческие сердца на долгое время, меняет их, окрыляет и заставляет петь от счастья", - говорит парень.

FIЇNKA & Иван Попович - "Гуцулянка"

Аутентичная гуцулка Ирина Воспитанник дала новую жизнь не очень популярной, но крутой песне Ивана Поповича. Получилось очень колоритно и красиво!

7TEEN'S - "Вальс"

"Эту песню мы хотим посвятить всем украинским выпускникам. Каждый из нас хранит в памяти теплые воспоминания со школой. Это место, где ты впервые встретил друзей, совершал ошибки, падал и вставал, а также влюбился. Выпускники, отметьте эти моменты в своей памяти, потому что они больше не повторятся", - говорят 7TEEN'S.

Татиша - "На глибині"

Эта песня и видео в жанре семейной саги, говорит певица Таня Пилипишина, "о смертельном отчаянии от которого невозможно укрыться, а остается только принять его". А еще о "тотальном одиночестве, в котором тебя никто не замечает, потому что все, кто тебя так хорошо даже без слов понимал, ушли в вечность".

"Отец был на связи со мной каждый день, утром было сообщение "доброе утро, доченька", а вечером - "пой ноці" (потому что я так в детстве желала родителям спокойной ночи). Поэтому, потеряв его, я потеряла часть себя, часть той маленькой девочки, которая была для отца", - делится певица.

Arutiunova & Feerverk - "Давайте тише"

Песня рассказывает о внутренней борьбе главного героя с собственным Я. О забытых мечтах и новых, возможно, страшных и одновременно теплых чувствах.

Ульмо Три - "Лише твого тепла"

После того, как один из самых талантливых артистов Константин Шелудько выпустил сингл "Сідай на березі річки", он продолжает двигаться в том же русле и радовать меломанов хорошими песнями. Свежий трек Ульмо Три звучит как будто он сделан какими-то культовыми британскими музыкантами.

Bloom Twins - "Your Type Visualiser"

Этот трек о принятии себя, даже когда это означает, что ты не всегда герой в своей истории. Это о двойственности - быть и любовником, и тем, кто разбивает сердце, эмоциональное путешествие, которое с этим связано.

TESLENKO - "Ображайся"

Новая песня на стихи Василия Симоненко. Лирично и щемяще.

Ruslana - "Буйна"

Эффектный клип на свежую песню победительница Евровидения 2004 года посвятила новой истории о железном ритме по мотивам преданий о характерниках. Этим клипом Руслана иллюстрирует эпизод из будущего one-artist-show.

Также следует обратить внимание на следующие треки:

Ivan NAVI - "Викинути тебе з голови"

Миша Правильный и ValeryBlahBlah - "Танцюють коти"

DOVI - "Мелодія"

Гражданин Топинамбур - "Чаєчка"

левко - "Перешкода"

Гуркіт - "Шоу"

Granat Garden - "Білий Безкрай"