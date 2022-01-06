Як скласти речі в шафі компактно: експертка поділилась цікавим методом

Як скласти речі

Так, метод стосується всіх речей, які ви зберігаєте в шафі.

Зазначається, що такий спосіб збільшує місце в шухлядах в рази. Також одяг можна легко знайти, не перекидаючи в шафі все, що потрапило під руку.

Для початку одяг покладіть на поверхню і розгладьте його.

Далі складіть два боки сорочки повністю до середини й зігніть рукави "гармошкою", як на фото. Потім складіть нижню частину сорочки догори майже навпіл. Зігніть її вдвоє, а потім ще скрутіть.

В кінці перевірте, чи може одяг стояти самостійно, адже так ви побачите, чи залишаться на місці всі речі, коли ви братимете щось одне.

Як економно скласти речі (hip2save)

Окрім того, зазначимо, якщо раптом сорочок в шафі виявилося більше, ніж плічок, то не варто навішувати їх одну на іншу. Все тому, що набагато зручніше буде знайти потрібну сорочку на поличці.

Для цього насамперед застебніть на ній всі ґудзики, а потім покладіть її лицьовою стороною вниз. Потім обережно розправте краї сорочки, а рукава випряміть перпендикулярно основній частині й складіть їх так, щоб манжети збігалися з нижньою межею сорочки.