Война ничему не научила. Песня из российского сериала "Слово пацана" возглавила украинский чарт

Трек к сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте" возглавил рейтинг Apple Music

Недавно в Украине стал невероятно популярным российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", его рекламируют даже блоггеры, обсуждая романтизацию демонстрирующего сериал бандитизма.

Молодежь с удовольствием смотрит "Слово пацана", поскольку в центре сюжета предстают подростки, живущие во времена "лихих 90-х" и борются за свое право на авторитет, признание и привязанность с помощью преступлений.

Этот сериал пропагандирует безнаказанность, то есть если современный подросток посмотрит его, то есть вероятность того, что он потеряет все ценности и начнет вести себя как марганил. Ведь в сюжете достаточно четко изображена модель поведения времен "совка", когда все решалось грубой силой и присутсвовало сумасшедшее желание доказать, что ты чего-то стоитшь любой ценой.

Как известно, сериал еще не вышел полностью, но уже сейчас популярность набирает не только он, но и саундтрек к нему - песня "Пыяла", которую исполняет группа Аигел.

Этот трек возглавил рейтинг самых популярных песен в Украине Apple Music, и это можно увидеть просто пригласив рейтинг в приложении.

Это, конечно, многих затрагивает, ведь довольно странно, что русскоязычный контент в наших реалиях набирает столь сильную популярность.

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Однако на втором месте оказался дуэт украинских исполнителей Chico & Qatoshi и 100 групп лица с песней "Полюби меня". Третью позицию заняла песня "Найди меня" в исполнении певицы Klavdia Petrivna.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что в украинских чартах очень много новых украинских исполнителей, все же часто встречаются и российские, которые действительно лидируют среди других и держатся на первых позициях очень долго.

Поскольку сериал будет выходить почти до конца декабря, то можно предположить, что и трек "Пыяла" будет возглавлять чарты такой же перод.