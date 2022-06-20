Ці слова потрібно викинути з резюме прямо зараз: що завадить вашому пошуку роботи

Експерт

Як стверджують фахівці Work.ua, не варто згадувати це слово у своєму резюме. Навіть якщо ви у своїй сфері діяльності справжній ас і спец.

Постарайтеся обмежитися описом свого досвіду роботи й тим, що вам дійсно доводилося робити на тій чи іншій посаді. Ваші обов'язки розкажуть більше, ніж слова "майстер" або "експерт".

Англійська зі словником

Ви напевно вивчали іноземну мову в школі або інституті. Але для належного рівня його потрібно вивчати постійно. Якщо ви не володієте мовою на тому рівні, який потрібен для комфортної розмови з носієм мови, читання або письма - викреслюйте.

MS Office

Не варто, це вже давно втратило свою актуальність. Якщо ви вмієте користуватися Word, робити презентації в PowerPoint і навіть складати формули в Excel - все одно не пишіть це в резюме, бо цими навичками зараз володіють більшість студентів і школярів. Ви ж не вказуєте, що знаєте алфавіт і вмієте писати.

Робота на результат

Дуже обтічна фраза, яка вказує на те, що і так зрозуміло - іншої мети в роботі зазвичай не буває. Ніхто не працює безглуздо і не вирішує незрозумілі завдання.

Це не навик, а твердження, яке вашому потенційному роботодавцю або рекрутеру нічого не скаже.

Рекомендації по запиту

Ну серйозно? Ніхто не буде витрачати час на дзвінки, щоб почути від вашого керівника безглузді слова. Не ускладнюйте роботу HR, вказуйте рекомендації в резюме або ж нічого не пишіть.

Стресостійкий

У нашому божевільному світі ми стали зараз все стресостійкі. А якщо ви більш в цьому сильні, ніж інші - то майбутній роботодавець може захотіти вас випробувати. У будь-якій компанії вам повинно бути комфортно.

І це слово добре виглядає в резюме слідчого відділу розслідування вбивств, рятувальника або пожежника. Якщо ви збираєтеся працювати у звичайному офісі - приберіть це слово зі свого резюме.

Комунікабельний

Ще одне слово, яке давно втратило актуальність в резюме. А ще доброзичливий, легко знаходите спільну мову з командою і просто душа компанії. Якщо ви менеджер, який підняв продажі на 30%, то цього достатньо, щоб оцінити вашу комунікабельність.

Працьовитий і посидючий

Тобто, ви прямо говорите, що готові пропускати обідні перерви та сидіти допізна зі звітами. І це сумно, тому, що це відразу вкаже на те, що ви не дружите з тайм-менеджментом і не вкладаєтеся в робочий час. А значить - будете постійно втомленим.

Фахівці рекомендують не зациклюватися на стандартному наборі фраз - шукайте синоніми, а краще приклади. Якщо ви на фото посміхаєтеся - вашу дружелюбність помітять. Якщо у вас повно сертифікатів і курсів - значить є пристрасть до чогось нового, і ви любите вчитися.

Ваші досягнення і досвід роботи про вас розкажуть набагато більше, ніж обтічні слова.

І ще - не копіюйте стандартні слова, придумайте щось своє. Живі резюме чіпляють HR і роботодавців набагато швидше, ніж ідеальний, як під копірку текст. Ви повинні виділятися серед інших претендентів.