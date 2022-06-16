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Фантастичний час для найму працівників: що зараз відбувається на ринку праці та які пропонують зарплати

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Четвер 16 червня 2022 18:34
Фантастичний час для найму працівників: що зараз відбувається на ринку праці та які пропонують зарплати Фото: які вакансії зараз пропонують українцям і яка середня зарплата (freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Війна в Україні призвела до втрати роботи у 5 мільйонів українців. Частина підприємств була зруйнована, ще частина окупована, а самі українці змушені були їхати зі своїх додому та областей в західні регіони та за кордон, щоб врятувати своє життя і життя своїх дітей.

Ринок праці в Україні потроху почав оживати й кількість вакансій в травні та червні значно збільшилася. Як виглядає зараз ситуація на ринку праці і які вакансії найбільш затребувані - читайте в Styler нижчий.

Що з ринком праці в Україні

Як розповів CEO Work.ua Артур Міхно, ринок роботи почав відновлюватися. Щомісяця зростання йде в середньому на 50%. Зараз на сайті вже майже 30 000 вакансій. Це в 5 разів більше, ніж в перші тижні після початку війни, але ще в три рази менше, ніж було до її початку.

Різких змін по зарплатах немає, хіба що 10% в середніх зарплатах. Варто пам'ятати, що реальна зарплата зараз залежить від рівня професіонала.

Конкуренція на ринку праці зараз висока. Претендентам потрібно більше відгукуватися на вакансії й тоді шанси на відмінну посаду зростуть в рази. Робота є - і це хороші новини.

"Для роботодавців - фантастичний час для найму. Ринок наповнений професійними працівниками та дуже ефективний. Відгуків в 4-5 разів більше, ніж будь-коли", - підкреслив Артур Міхно.

Фантастичний час для найму працівників: що зараз відбувається на ринку праці та які пропонують зарплатиЯка зараз середня зарплата в Україні

Найбільше зараз готові платити в топменеджменті, на керівних посадах - близько 25 тисяч гривень.

Далі йдуть сфери адміністрування, керівництво середньої ланки, Будівництво та архітектура, сільське господарство та агробізнес, нерухомість - трохи більш як 18 тисяч гривень.

Продажі, закупівлі, робочі спеціальності, виробництво, страхування, транспорт і автобізнес, юриспруденція - від 16 до 17 тисяч гривень

Культура, музика, шоубізнес, маркетинг, реклама, PR, управління персоналом, телекомунікації та зв'язок, логістика - від 15 до 16 тисяч гривень

ЗМІ, видавництва, поліграфія, бухгалтерія, аудит, охорона і безпека, секретаріат, діловодство, банківська сфера, медицина і фармацевтика, фітнес і спорт - від 14 до 15 тисяч гривень.

Сфера обслуговування, торгівля, освіта і наука, туризм, готельно-ресторанний бізнес - від 11 до 13 тисяч гривень.

В цілому середня зарплата зараз в Україні становить близько 15 тисяч гривень.

Фантастичний час для найму працівників: що зараз відбувається на ринку праці та які пропонують зарплатиФантастичний час для найму працівників: що зараз відбувається на ринку праці та які пропонують зарплатиФантастичний час для найму працівників: що зараз відбувається на ринку праці та які пропонують зарплатиЯкі вакансії зараз найпопулярніші

Найпопулярніша вакансія в Україні зараз - це менеджер з продажу. Середня зарплата - близько 19 тисяч гривень і є 2400 вакансій. Робота агента з продажу - 2337 вакансій.

На другому місці йде продавець-консультант. Середня зарплата, яку пропонують роботодавці - 11 тисяч гривень, понад 1650 вакансій. Онлайн-консультант - 2283 вакансії.

На третьому місці опинилися водії - зарплати близько 20 тисяч гривень, понад 1000 вакансій. На четвертому - бухгалтера із зарплатою близько 13500 гривень, понад 1000 вакансій.

На п'ятому місці адміністратори - 12500 гривень, на шостому - кухарі з зарплатою в 12 тисяч гривень, понад 700 вакансій, на 7 місці - Директори з зарплатою близько 22 тисяч гривень, понад 1300 вакансій.

8 місце - менеджер по роботі з клієнтами, 17500 гривень. І замикають першу десятку офіс-менеджери із зарплатою в 12 тисяч гривень і касири - із зарплатою в 11 тисяч гривень.

Фантастичний час для найму працівників: що зараз відбувається на ринку праці та які пропонують зарплати

До речі, раніше ми писали про те, як під час війни можна заробити вдома до 80 тисяч гривень на місяць.

А ще розповідали про те, як шукати роботу в Польщі та скільки зараз пропонують українцям.

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