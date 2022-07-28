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Сливовий леквар внесли до переліку культурної спадщини України: що це таке і як варити

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Четвер 28 липня 2022 12:20
Сливовий леквар внесли до переліку культурної спадщини України: що це таке і як варити Чо таке сливовий леквар і як його варять (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні розширили перелік нематеріальної культурної спадщини. Міністерство культури та інформаційної політики України внесло до переліку ще три нових елементи: практику і культурний контекст приготування традиційних страв кримських татар - чиберека і янтика, традицію соломоплетіння в Турійській громаді Волинської області, традицію приготування і культуру вживання сливового леквару на Закарпатті.

Що ж таке сливовий леквар і як його готують - читайте в матеріалі нижче.

Леквар - традиційне Закарпатське густе сливове повидло без цукру, яке варять у мідних казанах і тазиках на відкритому вогні понад 20 годин. У процесі постійного помішування леквару зазвичай бере участь вся сім'я.

Традиція приготування леквару прийшла на Закарпаття з угорської культури та аналогів приготування такого повидла немає більше ні в одній області України.

У багатьох сім'ях на Закарпатті варіння леквару - це цілий ритуал, до якого ретельно готуються. У серпні вся сім'я збирається, викопує яму, готує дрова для багаття і встановлює котел.

Потім всі разом збирають урожай слив, перебирають їх, миють і видаляють кісточки. Потім сливи засипають в казан і заливають водою. Чоловіки розпалюють багаття і починається магічний процес.

Коли вода в Казані закипає, її потрібно постійно заважати спеціальним дерев'яним інструментом, який більше схожий на весло. Зараз вже місцеві умільці придумали автоматизований спосіб - придумали автоматичну мішалку.

Помішувати леквар потрібно майже постійно, інакше він почне пригорати. Варити потрібно до тих пір, поки леквар не стане дуже густий - щоб ложка стояла. Залежно від сорту слив, кількості та інших факторів - варка леквару займає від 8 до 20 годин.

Часто леквар варять не тільки всією сім'єю, щоб підміняти один одного, але і разом з сусідами. Поки леквар вариться, всі збираються за одним столом - обідають, вечеряють і спілкуються.

Якщо леквар залишився з минулого врожаю і не був з'їдений - його пускають на сливовицю (самогон). Варять сливовицю на наступний день після леквару в тому ж котлі.

Зі 100 кг слив виходить 50 літрів густого леквару. Цукор не додають. Готовність леквару перевіряють дуже просто - він не повинен вивалюватися з перевернутої ложки.

Зберігають леквар в скляній тарі - 2-3 роки. А в глиняних горщиках леквар в погребі може стояти й 10 років.

Жителі Закарпаття впевнені, що леквар має цілющі властивості. З ним готують багато різних страв - пироги, вареники, кнедлики. Його навіть дітям дають.

Вважається, що леквар підвищує імунітет, лікує всі простудні захворювання і всі проблеми з травленням.

Біля Виноградова в Закарпатській області навіть є музей леквару. Він знаходиться в селі Ботар і він єдиний в Україні та всій Східній Європі. А ще щороку проводять фестивалі варення леквару.

Зараз леквар на Закарпатті стали варити й з інших фруктів - черешні, полуниці, яблук, кизилу і навіть дині.

Як варять леквар на Закарпатті

До речі, раніше ми розповідали історію і рецепт знаменитого Яворівського пирога.

А ще писали про те, які українські надбання потрапили до переліку захисту ЮНЕСКО.

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