Була занадто молодою: померла відома українська актриса

Марина Кукліна померла - причина смерті і біографія актриси (ілюстративне фото: pixabay.com)

Актриса померла на 34-му році життя

Марина Кукліна – відома українська актриса театру і кіно, яка померла в суботу, 5 жовтня. Актриса грала в театрі на Липках і знімалася у фільмах. На момент смерті Кукліної-Май було 33 роки. Про раптову смерть актриси повідомили її друзі і колеги в соціальній мережі Facebook.

Імовірно, актриса померла через онкологію. Раніше, в листопаді 2018-го року, актриса проходила лікування від раку.

"Вперше я запам'ятала Марину, коли ми побачились випадково в Храмі в Пархомівці. Ми з чоловіком поїхали подивитися мозайки Реріха, і раптом, в майже порожній церкві зі мною вітається дівчина, посмішка якої сяє, а сама вона випромінює Світло. А потім ми з сином прийшли на виставу "Поліанна" і я вперше побачила її на сцені і просто розчинилася й закохалася, я плакала, сміялась і раділа, що мій син побачив Поліанну, навіть кращу, ніж в книжці. І неможливо було відмежувати актрису від її персонажу. Тому що точнішого співпадіння, внутрішнього, перш за все, навіть уявити собі важко. Дівчинка Поліанна, яка опинилась в місті, аби навчити всіх радіти. Мариночка, яка опинилась в цьому світі для того, щоби дарувати нам Радість і Світло, а ще навчити нас любити, прощати, боротися, терпіти, Жити!" - згадала першу зустріч з Кукліною українська актриса і телеведуча Римма Зюбіна.

Марина Кукліна померла (скріншот: facebook.com/z.rimma.z)

Марина Кукліна (фото: facebook.com/z.rimma.z)

"Марина Кукліна... Ти просто космос! Спочивай з миром", - написала Діна Куца.

Марина Кукліна померла (скріншот: facebook.com/kutsadina)

Марина Кукліна (фото: facebook.com/kutsadina)

Довідка: Марина Юріївна Кукліна (Кукліна-Май) народилася 12 червня 1986 року. У 2003 році вступила у Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені. Карпенка-Карого, який закінчила у 2007.

З 2007 року - актриса Київського театру на Липках, серед її робіт: "Поліанна" - Полліанна (режисер Ст. Гирич), "Привид замку Кентервіль" - Вірджинія (режисер А. Артіменьєв). З 2009 року знімалася в кіно. Чоловік - український режисер Андрій Май. Без матері залишився син.

Нагадаємо, що раніше помер актор з "Брата" і "Вулиць розбитих ліхтарів".