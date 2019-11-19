Забагато: Новосад зробила гучну заяву про вчителів в Україні (відео)

Анна Новосад заявила про надлишок вчителів в Україні та додала, що це питання є дуже непопулярним. Про це чиновниця сказала в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Глава МОН повідомила, що крім грошей з держбюджету на програму "Нова українська школа" міністерство закладає нову велику субвенцію 3,5 мільярдів гривень на 2020 рік, яка називається "Спроможна школа для кращих результатів", і кошти мають намір разом з областями витратити на підтримку опорних і великих шкіл.

Говорячи про проект, Новосад виокремила головні проблеми та заявила, що в Україні, особливо в сільській місцевості, дуже багато маленьких шкіл з низькою якістю освіти.

Анна Новосад заявила, що вчителів в Україні більше, ніж потрібно (Фото: facebook.com kmbs.ua)

"І якщо ми зберігатимемо таку ситуацію, то ми і далі будемо обмежувати дітей у їх праві на якісну освіту", - заявила глава МОН.

Впровадження опорних шкіл дозволить регіонам цю проблему вирішити, впевнена Новосад.

"Це школи, з гарною якістю, до яких є підвезення, дати їм можливість це якість освіти в сільській місцевості підвищити", - сказала посадовець.

Анна Новосад заявила про надлишок вчителів в Україні (Фото: скріншот)

Новосад розповіла про ще одну проблему і озвучила думку, що в Україні кількість вчителів більшеа, ніж потрібна для нинішнього контингенту учнів.

"Безумовно, це річ дуже непопулярна, але тим вчителям, які працюють у школах в селі та учнів яких будуть возити в опорні школи, їм потрібно буде додатково підвищувати кваліфікацію і перекваліфіковуватися", - сказала вона.

Також Новосад розповіла про добровільну сертифікацію вчителів та зазначила, що педагоги, які успішно пройдуть атестацію, зможуть претендувати на підвищення зарплати на 20% - на це закладені гроші в держбюджеті.

Відео: Анна Новосад заявила про надлишок вчителів в Україні