По следам отца: внебрачный сын Шварценеггера продемонстрировал поразительную физическую форму

Сын Шварценеггера показал огромные бицепсы

На новых фотографиях Баэн в очередной раз показал своим поклонникам, как держать себя в форме.

Джозеф Баэн с Фрэнки Лапеном (фото: instagram.com/joebaena)

"Никогда не угадаете, что мы сегодня качали", - подписал снимок наследник актера.

К слову, рядом с Джозефом позирует TikTok-звезда Фрэнки Лапен, который известен своими огромными ягодицами.

Джозеф Байен с Фрэнки Лапеном (фото: instagram.com/joebaena)

Напомним, Джо Баен появился на свет по причине внебрачной связи знаменитого актера Арнольда Шварценеггера и его домработницы Милдред Патрисия Баены в 1997 году.

Мужчина не стал отказываться от сына, но рождение мальчика разрушило семью "Терминатора".

Джозеф Байен с отцом (фото: instagram.com/schwarzenegge)

Джозеф никогда не держал зла на прославленного отца, тем более, что тот активно участвовал в его жизни. Благодаря Арнольду мальчик стал увлекаться бодибилдингом.