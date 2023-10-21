По следам отца: внебрачный сын Шварценеггера продемонстрировал поразительную физическую форму

Нельзя не отметить удивительное сходство Джозефа Баэна, внебрачного сына Арнольда Шварценеггера, с его знаменитым отцом. В возрасте 26 лет он не только следует его стопам, увлекаясь культуризмом, но и достиг уже значительных успехов в этой сфере. Недавно парень опубликовал в социальных сетях фотографию из тренажерного зала, демонстрируя широкой публике свои роскошные мышцы.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Джозефа.
На новых фотографиях Баэн в очередной раз показал своим поклонникам, как держать себя в форме.
Джозеф Баэн с Фрэнки Лапеном (фото: instagram.com/joebaena)
"Никогда не угадаете, что мы сегодня качали", - подписал снимок наследник актера.
К слову, рядом с Джозефом позирует TikTok-звезда Фрэнки Лапен, который известен своими огромными ягодицами.
Джозеф Байен с Фрэнки Лапеном (фото: instagram.com/joebaena)
Напомним, Джо Баен появился на свет по причине внебрачной связи знаменитого актера Арнольда Шварценеггера и его домработницы Милдред Патрисия Баены в 1997 году.
Мужчина не стал отказываться от сына, но рождение мальчика разрушило семью "Терминатора".
Джозеф Байен с отцом (фото: instagram.com/schwarzenegge)
Джозеф никогда не держал зла на прославленного отца, тем более, что тот активно участвовал в его жизни. Благодаря Арнольду мальчик стал увлекаться бодибилдингом.
Напомним, ранее Тина Кароль в топе похвасталась идеальным прессом.