Дружина Віктора Павліка нарвалася на критику за "шикарний" відпочинок, але гідно відповіла хейтерам

Дружина Віктора Павліка Катя Реп'яхова відпочила в Болгарії (фото: instagram.com/repyahovakate)

Катерина Реп'яхова розповіла підписниці, що її життя - виключно в її руках, тому не варто звинувачувати когось у своїх бідах

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова відпочила в Болгарії. Але їй не сподобалося. Про це жінка чесно розповіла у своєму Instagram-блозі.

"Все почалося з того, що ми з мамою захотіли поїхати на море, але бюджет у цьому році у нас дуже обмежений. Ми мали трохи більше тисячі євро. В Туреччину я спочатку не хотіла їхати, в дешеву Туреччину. Так як останні кілька років відпочиваю в шикарній Туреччини, від €2000. Я розуміла, що приїду в слабку Туреччину і буду тільки засмучуватися через все. Я не подумала про те, що в Болгарії може бути ще гірше. Я розуміла, що тут буде слабенько, але не розуміла, що настільки. Найбільше мене дивує, що на сонячному березі ніде, крім супермаркету, не приймають банківські картки. Я в шоці від кількості китайських, дешевих магазинів, від бруду. Від бігаючими за нами бабок, що пропонують спробувати їх фрукти, і таксистів, які чіпляються весь час. Я думала, таке є тільки в Єгипті. Правда, офіціанти в ресторані не пристають так, як у Єгипті. Там взагалі їсти неможливо. Ми з мамою відпочивали в Болгарії 19 років тому і спогади були найсвітліші. Тому сюди й повернулися. Більше, звичайно, у Болгарії ми не повернемося. Ну, а на рахунок готелю, нам відверто не пощастило. За ці гроші ми бачили тут, на березі, набагато миліші готелі. Але в будь-якому випадку, ми фокусуємо свою увагу на гарному. Будь-який відпочинок краще, ніж сидіти вдома", - написала Катерина, опублікувавши фото на тлі "міста мільйонерів" Светі Влас, який, за словами самої блогерки, скрасив її перебування в Болгарії.

"Коли сонячний берег стане, як Светі Влас, сюди можна буде повернутися", - додала жінка.

Дружина Віктора Павліка Катя Реп'яхова в Светі Влас (фото: instagram.com/repyahovakate)

Такий "чесний відгук" Реп'яхової не сподобався деяким з її підписників. Зокрема, жінку звинуватили в тому, що вона "живе на широку ногу". А більшості українців відпочинок "в шикарній Туреччині від €2000" не по кишені. Ось лише один з таких коментарів.

"Я, звичайно, вибачаюся, ми не з Києва. Може, в Києві звичайна людина заробляє собі на курорти, але у нас, на жаль, такого немає, звичайні люди заробляють від 5 до 7 тис. грн. І то, це вважається велика зарплата. При всьому бажанні, звичайна сім'я з дітьми не може собі таке дозволити, а задовольняється тим, що є - брудом, як ви висловлюєтесь. Я, звичайно, не про себе, мені в житті пощастило більше. А про звичайних людей, які теж, може, хочуть відпочити по-шикарному, але... Ніхто не винен, що такі зарплати в Україні. Мені просто прикро за наших людей, які пахають і заробляють копійки. Вам, може, цього не зрозуміти, не всім же бути бізнесменами, політиками, дружинами-чоловіками зірок і т. д. Необхідно хоч трохи думати про людей, як вам здається "нижчих сортів", вони теж люди. Звичайно, була б будь-яка на вашому місці, теж так міркувала, і я вас не звинувачую зовсім. Просто прикро за звичайних людей", - написала Олена Прохоренко-Тузовська.

Цей коментар не залишився непоміченим самою Катериною. Вона детально розписала, чому не бачить нічого поганого у своєму пості, та й взагалі, у своєму "шикарному" способі життя.

Дружина Віктора Павліка Катя Реп'яхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Я теж зі звичайної сім'ї. Але у мене є прагнення і завзяття. Можна не миритися з з/п 5 тис., і вживати заходів. Немає такого поняття "немає грошей". Вони, просто, не ваші. Зробіть так, щоб вони були ваші. Є мільйон прикладів, коли люди з сіл досягають хороших результатів. І це не моя і не ваша вина, що комусь дано, а комусь - ні. Якщо людина дивиться мій блог і відчуває себе неповноцінною, ще раз кажу, - краще не дивитися. Чи, може, мені поїхати в село на 5 тис.? Щоб іншим не так прикро було? Нормальна, адекватна людина буде дивитися на успішних людей і надихатися. А ненормальна - заздрити. Так ви знайшли до кого причепитися - до мене. Скільки на просторах Інтернету реально багатих людей, відпочиваючих дуже круто... В готелях від 4,5 тис. євро. Ось я беру з них приклад, а не кажу "їм просто пощастило", "вона дружина депутата або футболіста". У мене є багато проблем у житті і навіть боргів, не думайте, що мені все падає з неба. Просто моє життя - в моїх руках! І якщо я не задоволена життям, я в цьому не звинувачую країну, ні закони, ні місце, де я народилася, а себе! Тому що тільки я можу вплинути на якість свого життя! А не Україна, президент чи ще хтось!" - сказала 26-річна Реп'яхова.

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