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Волонтери збирають на пікап для батальйону ЗСУ "Реванш": як допомогти бійцям

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Четвер 25 серпня 2022 17:32
Волонтери збирають на пікап для батальйону ЗСУ "Реванш": як допомогти бійцям Колаж РБК-Україна: оголошено збір коштів на позашляховик для військових ЗСУ на передовій
Автор: Володимир Костирін

Українців просять допомогти зібрати кошти на покупку позашляховика для батальйону ЗСУ "Реванш", які б'ються на фронті з російськими загарбниками.

Куди пересилати гроші на пікап для українських воїнів на передовій - читайте в матеріалі нижче.

Вартість потрібного позашляховика для бійців становить 8 тисяч доларів (понад 325 тисяч гривень), з яких вже вдалося зібрати 1 тисячу доларів. Волонтери просять допомогти зібрати на пікап для батальйону "Реванш" - адже "без нього ніяк".

"Бійці батальйону "Реванш" воюють на південному та східному напрямках фронту, де скоро буде ще гарячіше. Машини, що були у розпорядженні воїнів вийшли з ладу, а без автівки неможливо швидко дістатися до потрібних місць та перевезти необхідне обладнання", - розповіла журналістка та волонтерка Катерина Колонович, яка займається збором коштів.

Вона додала, що з відповідним проханням до неї звернувся боєць батальйону з позивним Львов.

"Він - колишній учень моєї вчительки історії, з якою ми волонтеримо разом. Зараз друже Львов служить у батальоні "Реванш"", - додала Катерина.

Волонтерка має успішну історію збору та купівлі дронів Mavic 3, а також комплектуючих до них, для 3-го батальйону УДА. Також вона оформила в податковій волонтерську картку для збору.

Волонтери збирають на пікап для батальйону ЗСУ &quot;Реванш&quot;: як допомогти бійцям

Бійці батальйону ЗСУ "Реванш" (фото: facebook.com/battalonR)

Реквізити для перерахування коштів на пікап

  • Карта Моно: 5375411505235312
  • PayPal: kolonovych@gmail.com
  • Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/AeCYUiizYS

"Дякуємо за кожен внесок! Все буде Україна", - наголошують волонтери.

Волонтери збирають на пікап для батальйону ЗСУ &quot;Реванш&quot;: як допомогти бійцямВолонтери збирають на пікап для батальйону ЗСУ &quot;Реванш&quot;: як допомогти бійцям

Військові батальйону "Реванш" потребують пікапа для перевезення необхідного обладнання на фронті (фото: facebook.com/battalonR)

Раніше повідомлялося, що відомий телеведучий Дмитро Комаров пустив "з молотка" свій спорткар Сhrysler Сrossfire і показав, що вдалося купити для ЗСУ.

А також ми писали перед цим, що новому підрозділу ЗСУ на гарячому напрямку потрібна допомога, і було оголошено збір коштів.

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