Було трохи страшно: відома телеведуча Олена Кот похвалилася новим хобі (фото)

Олена Кот (фото: facebook.com/KanalUkraina.OlenaKot)

Ведуча Олена Кот розповіла про своє нове хобі і похвалилася досягненнями в олімпійському виді спорту

Відома українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "Головна тема" та інформаційної програми "Сьогодні" на каналі "Україна" Олена Кот давно захоплюється настільним тенісом, фітнесом і любить подорожувати. А тепер Олена знайшла собі ще одне хобі. В інтерв'ю Styler журналістка розповіла про своє нове захоплення - стендову стрільбу, або в народі "стрілялки".

Олена, прийнято вважати, що зброя - це не жіноча стезя. Чим вас захопила стрільба?

По-перше, якщо ви подивитеся змагання зі стендової стрільби (це олімпійський вид спорту), то зрозумієте, що жінок, які займаються цим видом спорту, не менше, ніж чоловіків. По-друге, серед стріляючих - і діти від 12-ти років і ветерани цілком похилого віку. Отже, перша перевага цього виду спорту - висока лояльність до статі та віку. Друге: стрілянина по тарілочках не вимагає тривалого навчання. Новачки, які раніше ніколи не тримали зброю в руках, дуже швидко починають влучати по літаючих тарілках. Крім того, це заняття не вимагає серйозних фінансових витрат. І, нарешті, це чудова розвага і спосіб відпочити.

Олена Кот (фото: прес-служба)

Як давно займаєтеся стрільбою?

Саме стендовою стрільбою захопилася зовсім недавно. Буквально на початку цього літа. В один прекрасний день зателефонували друзі і запросили поїхати постріляти по тарілочках. Ми зібралися досить великою компанією - людей вісім. Якщо описати атмосферу, яка виникає під час таких заходів, то це дуже весело, драйвово і прикольно. Чесно зізнаюся, я не відразу зважилася стріляти. Взагалі у той день я поїхала з друзями, аби просто подивитися, як це відбувається, і провести весело час. Я ніколи не стріляла з рушниці. Було трохи ніяково і навіть трішки страшно. Але, коли побачила, що такі ж новачки, як я, практично відразу почали влучати по тарілках, то прокинувся азарт! Думаю, а чим я гірша? Я теж так зможу. Загалом, один постріл, другий, і з третього разу влучила по літаючій тарілці.

Чи можна розцінювати це хобі як бажання бути сильнішою, витривалішою?

Можливо, для когось і так. Але для мене - абсолютно немає. Це просто розвага у вихідний день. Приємне проведення часу з друзями. Це ж все відбувається під відкритим небом, на свіжому повітрі. Ми беремо з собою чай-каву-бутерброди. Спілкуємося, веселимося, радіємо один за одного, коли хтось влучає по мішені, підколюємо, якщо ж - ні. Загалом, це просто хобі і нічого більше.

Чи є якісь небезпечні аспекти цього хобі?

Звісно, адже мова йде про зброю. Тому на майданчику обов'язково присутній інструктор, який стежить за дотриманням всіх технік безпеки.

Олена Кот (фото: прес-служба)

Тобто Ви займаєтеся стрільбою з тренером?

Так, і він не тільки стежить за технікою безпеки, а й вчить різним вправам, дивиться на стійку, вкладку, дає поради, що потрібно підкоригувати для більш точної стрільби.

А потрібна спеціальна екіпіровка, одяг для тренувань?

Так, є безліч аксесуарів для занять стрільбою. Що бажано мати - це навушники для захисту вух, які приглушують звуки пострілів. І стрілкові окуляри: для захисту очей від вилітаючої гільзи і для поліпшення видимості в різних погодних умовах. Інше - добре, якщо є, але необов'язково мати: спеціальну жилетку – розгрузку - з великими кишенями для патронів і м'якою нашивкою в області грудей для пом'якшення віддачі від рушниці. У стрільців, які займаються професійною стрільбою, можна побачити на взутті спеціальний язичок - в нього впирають ствол розрядженої зброї, поки відпочивають або чекають своєї черги. А ще використовують рукавички для стрільби в прохолодну погоду. А взагалі, головна вимога до одягу, коли їдеш на "стрілялки" - це зручність.

Я так розумію, ви новачок в стрільбі. Але, можливо, є вже якісь досягнення, якими можна похвалитися вже зараз?

Поки особливими досягненнями похвалитися не можу. Я не чарівник - я тільки вчуся (сміється). Але тим прекрасний цей вид спорту, що не обов'язково ним займатися з дитинства, щоб стати чемпіоном. Будь-який бажаючий за наявності певних здібностей може в перспективі стати успішним спортсменом.

Олена Кот (фото: прес-служба)

Чи є у вас який-небудь засіб самооборони на кожен день? Травматичний пістолет, газовий балончик, електрошокер?

Звісно є, але що саме, дозвольте не уточнювати, щоб це залишалося моєю секретною зброєю.

Чи плануєте в подальшому брати участь в змаганнях?

Ні, не планувала. Хіба що в імпровізованих - серед любителів.

Олена, ви ведуча суспільно-резонансного проекту на одному з найбільш рейтингових каналів в Україні. Чи не замислювалися ви, що можна було б використовувати навички стрільби в професійній діяльності? Можливо, вести якусь іншу програму?

Дякую за ідею. Я про це подумаю. Але поки що у мене достатньо інших ідей для реалізації.

Закінчіть фразу "Завдяки стрільбі я ..."

Розряджаюсь.

Олена Кот (фото: facebook.com/KanalUkraina.OlenaKot)