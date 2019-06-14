ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Завжди слід пам'ятати: Комаровський розповів про принципи сімейного відпочинку

STYLERЖиття    14.06.2019 - 07:24
Завжди слід пам'ятати: Комаровський розповів про принципи сімейного відпочинку
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів, як правильно реалізувати відпочинок

Євген Комаровський поділився зі своїми читачами порадами, як правильно організовувати сімейний відпочинок і які фактори при цьому варто врахувати в першу чергу. Про це експерт написав у соціальній мережі Facebook.

"Відпочинок дитини в жодному разі не повинен перетворитися на випробування для його батьків і підрив матеріального добробуту родини, мама з татом, що не відпочили, погано впливають на дитя. Цілком очевидно, що прогодувати дитину на морі набагато дорожче, ніж у селі в бабусі. Ми вже не говоримо про те, що відпочинок "на морях" часто перетворюється на постійну боротьбу за існування - місце під сонцем на пляжі та у воді, видобуток продуктів і проблеми з їх приготуванням, антисанітарія "диких" пляжів, оренда житла, транспорт до моря та інше", - зазначено в повідомленні.

Разом з тим, експерт нагадує, що принципова зміна місця проживання, незвична для організму, часто призводить до виникнення нездужання та підвищеної схильності до хвороб у зв'язку з адаптацією організму до нових умов існування.

"Акліматизація та проблеми, що з нею пов'язані, тим актуальніше, чим далі від будинку, чим молодша дитина, тим частіше, чим більше шкідливих факторів цивілізації її оточує", - підсумував лікар.

Завжди слід пам'ятати: Комаровський розповів про принципи сімейного відпочинку

Комаровський про засади відпочинку (скріншот: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що експерт відповів на важливе питання щодо молочних зубів, а також повідомив про те, в яких випадках варто звернути увагу на терміни прорізування зубів.

Раніше ми писали про те, що Комаровський назвав, яка проблема з травленням дітей є найпоширенішою.

А також повідомляли про те, що експерт зруйнував популярний міф про пустишки.

Будуть проблеми: Комаровський розвіяв популярний міф про загартовування горла Це не шкідливо: Комаровський зруйнував черговий міф
Новини України Євген Комаровський
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся