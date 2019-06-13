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Не нашкодьте дитині: Комаровський зруйнував міф про пустушки (відео)

STYLERПерсони    13.06.2019 - 22:28
Не нашкодьте дитині: Комаровський зруйнував міф про пустушки (відео)
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський дав важливі поради про те, як використовувати пустушку

Доктор Комаровський розповів, як правильно використовувати пустушку для немовлят, щоб це не зашкодило формуванню правильного прикусу. Про це відомий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

У своєму блозі Євген Комаровський розповів, як часто потрібно давати дитині такий "заспокійливий засіб", як пустушка, щоб не нашкодити малюкові.

Не нашкодьте дитині: Комаровський зруйнував міф про пустушки (відео)

Комаровський розповів про вплив пустушки на прикус (фото: pixabay.com)

Доктор підтвердив той факт, що пустушка впливає на формування прикусу. Але подібні наслідки можуть бути лише за умови, що дитина постійно перебуває з пустушкою в роті.

Педіатр порадив використовувати засіб час від часу. Так, чотири рази на день по 20 хвилин пройдуть без дитини без наслідків, вважає Комаровський.

Не нашкодьте дитині: Комаровський зруйнував міф про пустушки (відео)

Комаровський розповів про вплив пустушки на прикус (фото: pixabay.com)

Комаровський вважає, що повна відмова від пустушки - це необачне рішення з боку батьків. І у віці 5-6 місяців для дитини більш важливим є здоровий сон, а не крики по ночах, втім, як і для її батьків.

"Але батьки не використовують пустушку, начитавшись про неправильний прикус. Це неправильно, з моєї точки зору", - заявляє Комаровський.

Комаровський розповів про вплив пустушки на прикус (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський назвав найпоширенішу причину проблем з травленням у дітей.

А також повідомляли про те, що Комаровський відповів на важливе питання про молочні зуби і розповів про те, в яких випадках варто звернути увагу на терміни прорізування зубів.

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