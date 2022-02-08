Досипати не можна: невролог пояснив, що потрібно робити, щоб налагодити сон

Проблема зі сном - дуже популярна в сучасному суспільстві. Для того, щоб добре відпочивати вночі, потрібно дотримуватися певних правил і спати мінімум сім годин.

Головні правила комфортного занурення в сон

Намагайтеся спальню і ліжко використовувати тільки для сну і процесу, який призводить до продовження роду.

У спальні має бути темно, тихо і прохолодно.

За годину до сну приберіть всі джерела інформації: гаджети, вимикаємо телевізор, книги.

Лягайте спати в один і той же час і прокидайтеся також в один і той же час (навіть у вихідний).

Не досипайте вдень, навіть якщо вночі погано спали!

Якщо заснули навіть о 4-5 годині ночі, або прокинулися о 2-3 годині ночі о кілька годин не спали - то все одно прокидатися потрібно вранці о 6.00-7.00 (коли зазвичай прокидаєтеся).

Тимчасово відмовтеся повністю від кави й чаю.

Перед сном рекомендовані прогулянки на свіжому повітрі.

Якщо не можете заснути протягом 20 хвилин, встаньте і виходьте в іншу кімнату і займіться побутовими справами (бажано монотонними) і коли знову захочете спати, йдіть в ліжко. І так потрібно робити багато разів, поки не заснете.

Якщо прокинулися вночі, не фіксуйте час, тобто не дивіться на годинник. Переверніться на іншу сторону і постарайтеся далі спати.

За годину до сну робіть вправи на розтягнення м'язів.

Відзначимо, що всі рекомендації стосуються тих людей, у кого є порушення сну.



