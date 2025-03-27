Слава с горьким концом: 5 актеров, которые проведут остаток жизни в тюрьме

Дэнни Мастерсон

48-летний Дэнни Мастерсон, которого многие помнят по ролям в фильме "Всегда говори "Да" с Джимом Керри, а также в сериалах "Чуваки на работе" и "Ранчо", стал фигурантом одного из самых громких судебных процессов в Голливуде за последние годы.

В 2023 году суд признал его виновным в насилии над двумя женщинами, которое произошло еще в начале 2000-х, и приговорил к тюремному заключению на срок от 30 лет до пожизненного. Кадр из сериала "Ранчо"

Обвинения против актера получили огласку на волне движения #MeToo, начавшегося в 2017 году, когда женщины массово начали рассказывать о домогательствах в индустрии развлечений. Это привело к серьезным последствиям для многих знаменитостей: некоторые потеряли карьеру, а некоторые оказались за решеткой.

Дополнительный резонанс вызвала и связь Мастерсона с Церковью сайентологии. Пострадавшие заявляли, что организация пыталась скрыть преступления актера и давила на жертв.

Некогда популярный актер теперь навсегда потерял свою звездную репутацию. К тому же, приговор предусматривает возможность досрочного освобождения только после 25 лет заключения, но есть высокая вероятность, что он проведет за решеткой всю жизнь.

Майкл Джейс

Майкл Джейс был известным актером в 90-х и 2000-х годах. Он появлялся в культовых телесериалах, таких как "Звездный путь: Глубокий космос 9", и в известных фильмах, в частности "Форрест Гамп" и "Ночи в стиле буги". Кроме этого, он даже сыграл легендарного баскетболиста Майкла Джордана в телевизионном фильме.

Наибольший успех пришел к Джейсу в 2002 году, когда он сыграл офицера Джулиана Лоу в популярном сериале "Щит". Именно эта роль принесла ему широкую узнаваемость, поскольку проект был чрезвычайно успешным и пять раз номинировался на престижную премию "Эмми" - телевизионный эквивалент "Оскара". Кадр из сериала "Щит"

Впрочем, карьера актера начала угасать. Отсутствие ролей привело к финансовым трудностям, что только ухудшило его отношения с женой Эйприл Джейс. Ссоры в семье продолжались годами, но все достигло кульминации в 2014 году. Тогда, в порыве гнева, Майкл Джейс на глазах у сыновей убил свою жену после того, как она сообщила о намерении развестись.

В 53 года актер получил 40-летний срок заключения, что фактически означает, что он вряд ли выйдет на свободу. Хотя теоретически есть возможность освобождения в 93 года, его хронические проблемы со здоровьем, в частности с сердцем, делают этот сценарий маловероятным.

Джо Сон

Джо Сон - бывший корейский боец смешанных единоборств, который завершил карьеру с рекордом в ноль побед и четыре поражения. Кроме этого, он был актером, наиболее известным своей ролью в культовой комедии "Остин Пауэрс: Международный человек-загадка". Однако его жизнь вне экрана превратилась в настоящую драму. Кадр из фильма "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба"

В 2011 году Джо Сона признали виновным в похищении, избиении и многократном насилии над женщиной, что произошло еще в 1990 году. Суд приговорил его к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Однако на этом история не завершилась. Находясь в тюрьме, Сон вступил в конфликт со своим сокамерником, что привело к его смерти. За это преступление он получил дополнительные 27 лет заключения в дополнение к пожизненному сроку.

Райан Грэнтэм

Райан Грэнтэм - канадский актер, известный зрителям по ролям в фильмах "Воображариум доктора Парнаса", "Дневник слабака", а также в нескольких эпизодах сериалов "Сверхъестественное" и "Ривердейл".

Но за кулисами его жизнь была далеко не такой успешной. Из-за серьезных психических расстройств в 2020 году Грэнтэм совершил ужасное преступление - убил собственную мать. После этого он планировал покушение на премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Актер загрузил в свой автомобиль оружие и отправился в путь, но уже на следующий день был задержан правоохранителями. Кадр из сериала "Ривердейл"

В сентябре 2022 года 26-летнего Грэнтема приговорили к пожизненному заключению.

Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн - еще одно громкое имя, ставшее символом падения голливудской элиты в эпоху движения #MeToo. Как влиятельный продюсер, он стоял за созданием компании Miramax Films и был причастен к производству культовых фильмов, таких как "Криминальное чтиво", "Властелин колец", "Влюбленный Шекспир" и многих других.

Помимо продюсерской деятельности, Вайнштейн неоднократно появлялся на экранах в небольших ролях - его можно увидеть в эпизодах созданных им фильмов, а также в ленте "Горы, Голливуд, горы", где он сыграл персонажа по имени Сэм Риццо, что позволяет отнести его и к категории актеров. Харви Вайнштейн (фото: Википедия)

В 2017 году против Вайнштейна были поданы иски от шести женщин, что привело к его осуждению на 23 года заключения. Однако на этом его проблемы не закончились - в 2022 году он получил дополнительный 16-летний срок за преступления, совершенные в Лос-Анджелесе.

Обвинения звучали от десятков женщин, среди которых были и известные актрисы, которые утверждали, что продюсер принуждал их к интимным связям под угрозой потери карьеры. Этот скандал стал одним из главных катализаторов глобального движения #MeToo.

Сейчас Харви Вайнштейну 72 года, и учитывая его приговоры, он, скорее всего, уже никогда не выйдет на свободу.

Вас может заинтересовать