Слава или проклятие? 5 актеров, которых ненавидят из-за их культовых ролей

Бывает, что роль в кино приносит актеру не только мировую известность, но и шквал ненависти от зрителей. Иногда герои настолько раздражают, что люди начинают ассоциировать с ними самих исполнителей.

Кто же попал в эту ловушку и стал жертвой собственного успеха? Узнайте в нашем материале на РБК-Украина (проект Styler).

Энди Робинсон в "Грязном Гарри"

Может ли актер сыграть свою роль слишком хорошо? В случае Энди Робинсона - да. Фильм "Грязный Гарри" вызвал серьезные споры из-за изображения жестокости полиции и нарушений гражданских прав. А персонаж Робинсона, серийный убийца Скорпион, только подлил масла в огонь.

Его игра была настолько убедительной, что актеру даже угрожали смертью - своеобразный комплимент с обратной стороны. Энди Робинсон (кадр из фильма "Грязный Гарри")

Ситуацию осложняло то, что Скорпион был основан на реальном убийце - Зодиаке, а также на торговце людьми Гэри Стивене Кристи.

К тому же, его образ якобы вдохновил реальных преступников-имитаторов, в частности похитителей школы Фарадея в 1972 году и похищение Чоучиллы в 1976-м. После успеха фильма Робинсона некоторое время продолжали снимать в ролях психопатических персонажей.

Келли Мари Тран в "Звездных войнах"

Этот случай - один из самых громких примеров фанатского преследования. В "Звездных войнах: Последние джедаи" Келли Мари Тран сыграла механика Сопротивления Роуз Тико, которую подали как потенциальный любовный интерес Финна. Казалось бы, ее персонаж должен был бы понравиться зрителям, ведь она спасла главного героя.

Однако актрису обрушила волна ненависти, преимущественно из-за расовой дискриминации - Тран является американкой вьетнамского происхождения. Келли Мари Тран (кадр из трилогии "Звездных войн")

Преследования были настолько жестокими, что она вынуждена была покинуть социальные сети. И, к сожалению, она была не единственной жертвой токсичной фанатской культуры. Джон Бойега, сыгравший Финна, также получил негативную реакцию, а Дэйзи Ридли обвиняли в том, что ее персонаж - "Мэри Сью".

Ситуация с Тран стала еще более показательной, когда ее роль в "Возвышении Скайуокера" была заметно сокращена, что многие посчитали реакцией студии на хейт.

Билли Зейн в "Титанике"

В этом культовом историческом романе молодая Роуз из высшего класса влюбляется в художника из рабочей среды Джека. К сожалению, ее жених, богатый Кэл Хокли, которого играет Билли Зейн, планирует обречь ее на брак без любви. Вскоре Кэл раскрывает свою истинную бездушность, издеваясь над Роуз как словесно, так и физически, а затем подставляет Джека, обвинив в краже. Билли Зейн (кадр из фильма "Титаник")

Великолепная игра Зейна сделала Кэла культовым злодеем, но также принесла актеру волну ненависти от фанов. Ее было настолько много, что Зейн признал: эта роль стала для него "палкой о двух концах" - с одной стороны, она принесла ему популярность, а с другой, закрепила за ним амплуа злодея.

Его убедительная игра в "Титанике" стала одновременно его триумфом и ловушкой.

Кристен Стюарт в "Сумерках"

Ненавидеть актера за роль злодея - это одно дело. Но когда неприязнь направлена на исполнительницу главной романтической героини - это уже другое дело. В "Сумерках" интровертка Белла Свон влюбляется в загадочного вампира Эдварда Каллена и стремится стать частью его мира. Персонаж получил немало критики, но еще больше ее досталось Кристен Стюарт за якобы "плоскую" игру.

Кристен Стюарт (кадр из фильма "Титаник")

Не помогало и то, что книжная Белла была менее неуклюжей и куда более эмоционально выразительной, чем в фильме. Впрочем, карьера Стюарт не пострадала: она впоследствии получила множество наград, а ее роль в "Спенсер" принесла номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль в 2021 году.

Возможно, Белла просто не была идеальным выбором для актрисы, но это точно не повод для ненависти.

Анна Ганн в "Во все тяжкие"

В сериале, полном преступников и социопатов, кто бы мог подумать, что пригородная домохозяйка станет самым ненавистным персонажем? Скайлер Уайт, которую играет Анна Ханн, начинает подозревать незаконные действия своего мужа Уолтера и пытается помешать ему подвергать семью опасности.

Это то, что сделала бы любая жена, пока она не становится соучастницей Уолта в преступлении. Анна Ганн (кадр из сериала "Во все тяжкие")

Скайлер не идеальна, но ее действия и мотивация реалистичны. Несмотря на это, персонаж вызвал столько ненависти, что Ганн стала объектом массовых преследований в Интернете. Ситуация была настолько серьезной, что актриса даже написала статью в The New York Times.

Ее отмеченная наградами игра делает эту ненависть еще более абсурдной, хотя сама Ханн отметила, что с годами она постепенно исчезла.