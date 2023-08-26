В SkyUp сделали заявление о возобновлении авиарейсов в Украине: что известно

Украинское небо было закрыто для гражданских самолетов с начала полномасштабной войны, которую начала Россия. С тех пор поехать за границу можно только наземным путем. Известно, когда возможное возобновление пассажирских авиаперевозок.
Об этом рассказали в авиакомпании SkyUp, пишет Hromadske.
Генеральный директор компании SkyUp Дмитрий Сероухов рассказал, что для возобновления пассажирских авиаперевозок в Украине есть всего два условия.
Первое - принятие компетентными органами решения об открытии неба. Также SkyUp ожидает когда страховые компании начнут предоставлять необходимое для полетов в украинском небе страхование.
"Без этого полеты невозможны ни для одной авиакомпании, которая занимается пассажирскими перевозками", - сказал он.
Гендиректор добавил, что SkyUp готова организовать первые рейсы буквально через несколько дней после открытия неба над Украиной. Однако для восстановления слаженной работы всего комплекса перевозчиков, аэропортов и хендлинговых служб понадобятся минимум месяцы.
Также необходимо определены источники финансирования реконструкции разрушенной инфраструктуры, принять стратегию возобновления полетов с учетом возможной господдержки для перезапуска отрасли, акцизов на топливо и т.д.
Представитель авиакомпании сказал, что есть внутренние организационно-технические моменты: возобновление договоров аренды, восстановление логистики, наладка оборудования и связь с Евроконтролем.
Гендиректор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири рассказывал, что авиаперевозки в Украину готовы возобновить до конца 2023 года.
По его словам, существует два варианта развития событий:
Аргументировал он это тем, что в Израиле авиация продолжает работать несмотря на запуски ракет. Он заявил, что не видит причин отказывать в подобном Украине.
Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.
Ранее мы сообщали, что украинская авиакомпания планирует отправить самолеты на курорты Египта.
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