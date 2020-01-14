SkyUp раптово змінила правила перевезення багажу: що потрібно знати

Українська компанія SkyUp змінила правила провозу багажу, тварин і пасажирів в 2020 році. Також змінилися правила перевезення дітей по Україні та за її межі. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

Як наголошується, додаткових обмежень по вазі лоукостер вводити не збирається, але тепер пасажирам доведеться обмежувати свій багаж за габаритами. В тарифах Standart і Flex з'явилися обмеження по сумі трьох вимірів у багажу і одна одиниця тепер не повинна перевищувати вагу в 23 кілограми і габарити в 158 сантиметрів. Норма багажу для дитини до двох років (10 кілограм і 115 сантиметрів за сумою вимірів) тепер прирівнюється лише до цих двох тарифів.

Ручна поклажа тепер повинна не перевищувати вагу в 7 кілограм і мати розміри 55х40х20 сантиметрів і правилах зазначено, що загальна вага додаткових предметів, крім їжі для дітей не повинна перевищувати 3 кг і мати параметри 35х20х10 сантиметрів.

Харчування для дитини – вага до 5 кг і параметри 40х30х20 сантиметрів. Додаткове місце для ручної поклажі обійдеться в 25 євро.

Кардинальні зміни торкнулися й інших видів багажу, що перевозяться в салоні.

Нестандартний багаж тепер повинен важити не більше 75 кг. Раніше вказувалося, що допустима вага до 80 кг і вантаж повинен був поміщатися в окремому кріслі. Тепер такий багаж обмежили габаритами в 40х55х115 сантиметрів. Послуга при оформленні на сайті обійдеться в 40 євро, а в аеропорту доведеться заплатити 60 євро.

Спортивне спорядження тепер може досягати 330 сантиметрів, а вартість послуги – 25 або 50 євро, в залежності від місця оформлення. Якщо інвентар разом з багажем не перевищить 23 кг, то його можна буде провезти безкоштовно.

Відправити дитину без супроводу в межах України можна буде замовивши послугу на сайті. Мінімальний вік дитини – від 5 років (раніше було від 2 років). Максимальний -14 років. За кордон – від 5 до 16 років. Супровід дитини коштує 50 євро.

Є приємна новина і для любителів тварин. Тепер у пасажирському салоні можна перевозити котів і собак. Раніше формулювання свідчило "дрібних тварин". Вага тварини не повинна перевищувати 8 кг, а параметри 50х40х20 см. У багажному відділенні можна перевозити тварин вагою до 23 кг з кліткою, параметри якої не перевищують 310 см в трьох вимірах. Вартість послуги – 40 євро за умови оформлення на сайті та 50 – в аеропорту. У багажному відділенні – 80 і 100 євро.

В компанії SkyUp попередили про обмеження зміни дати вильоту у особистому кабінеті. Цією послугою можна безкоштовно скористатися у тарифі Economy Flex. А ось в Economy Standart послуга коштує 50 євро і не менше ніж за 12 годин до вильоту, крім того, неможливо буде змінити дату вильоту на рейси Зальцбург і Коломбо.

Всі зміни набудуть чинності з 16 січня 2020 року.